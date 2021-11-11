الجافة أو الدهنية أو المختلطة.. حدد نوع بشرتك بهذه الطرق السهلة

يعتمد شكل وملمس بشرتك على العديد من العوامل ، من الهرمونات إلى مستويات التوتر وتناول الماء والتغذية. لهذا السبب ينصح الخبراء دائمًا بشرب كمية كافية من الماء ، والنوم جيدًا ، واتباع نظام حياة صحي ، واتباع نظام غذائي يحتوي على الكثير من الخضار والفواكه الطازجة .
ولكن هناك شيء آخر يمكن أن يسبب تلك الحبوب - روتين العناية ببشرتك. نقول هذا لأنه من المهم للغاية معرفة نوع بشرتك أولاً وفهم احتياجاتها قبل الاستثمار في منتجات ذات جودة عالية تجعل بشرتك متوهجة وتشعر بالتغذية
ومع ذلك ، قد لا يعرف الكثير منا نوع بشرتنا ، ولهذا السبب حصلنا على بعض المساعدة من أخصائية التجميل الدكتورة جيتيكا ميتال جوبتا التي شاركت مؤخرًا حول أهمية تحديد نوع بشرتك وأيضًا طريقتان سريعتان للقيام بذلك. تحقق منها :
"يمكنك الحصول على بشرة صحية ومتوهجة إذا كنت تستخدم منتجات مصنوعة خصيصًا لنوع بشرتك. وقالت إن الأنواع الثلاثة الرئيسية هي: جاف ، ودهني ،
ضع ورق نبات نشاف برفق على مناطق مختلفة من الجلد.
بعد القيام بذلك ، أمسك الورقة بمصدر ضوء مثل النافذة أو المصباح لتحديد رؤية الزيت.
تحقق من الورق النشاف:
* لا يلتقط أي زيت - بشرة جافة
* يُظهر رؤية الزيت بالقرب من مناطق الجبهة والأنف - بشرة
مختلطة * مشبعة تمامًا بالزيت - بشرة دهنية
طريقة مكشوف الوجه
ضعي منظفًا معتدلًا واتركيه حتى يجف برفق. اتركي الجلد عارياً وانتظري لمدة 30 دقيقة.
قم بعمل تعابير الوجه وتحقق مما إذا:
* بشرتك مشدودة - بشرة جافة
* أنف وجبهة لامعة أو دهنية - بشرة
مختلطة * خدود وجبهة وأنف لامعان - بشرة دهنية
تعد معرفة نوع بشرتك أمرًا ضروريًا لفهم نظام الجلد الذي تحتاج إلى اتباعه.