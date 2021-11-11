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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الجافة أو الدهنية أو المختلطة.. حدد نوع بشرتك بهذه الطرق السهلة

صدى البلد

يعتمد شكل وملمس بشرتك على العديد من العوامل ، من الهرمونات إلى مستويات التوتر وتناول الماء والتغذية. لهذا السبب ينصح الخبراء دائمًا بشرب كمية كافية من الماء ، والنوم جيدًا ، واتباع نظام حياة صحي ، واتباع نظام غذائي يحتوي على الكثير من الخضار والفواكه الطازجة .

 

ولكن هناك شيء آخر يمكن أن يسبب تلك الحبوب - روتين العناية ببشرتك. نقول هذا لأنه من المهم للغاية معرفة نوع بشرتك أولاً وفهم احتياجاتها قبل الاستثمار في منتجات ذات جودة عالية تجعل بشرتك متوهجة وتشعر بالتغذية

 

ومع ذلك ، قد لا يعرف الكثير منا نوع بشرتنا ، ولهذا السبب حصلنا على بعض المساعدة من أخصائية التجميل الدكتورة جيتيكا ميتال جوبتا التي شاركت مؤخرًا حول أهمية تحديد نوع بشرتك وأيضًا طريقتان سريعتان للقيام بذلك. تحقق منها :

"يمكنك الحصول على بشرة صحية ومتوهجة إذا كنت تستخدم منتجات مصنوعة خصيصًا لنوع بشرتك. وقالت إن الأنواع الثلاثة الرئيسية هي: جاف ، ودهني ، 

ضع ورق نبات نشاف برفق على مناطق مختلفة من الجلد. 

بعد القيام بذلك ، أمسك الورقة بمصدر ضوء مثل النافذة أو المصباح لتحديد رؤية الزيت.

تحقق من الورق النشاف:

* لا يلتقط أي زيت - بشرة جافة
* يُظهر رؤية الزيت بالقرب من مناطق الجبهة والأنف - بشرة
مختلطة * مشبعة تمامًا بالزيت - بشرة دهنية

طريقة مكشوف الوجه

ضعي منظفًا معتدلًا واتركيه حتى يجف برفق. اتركي الجلد عارياً وانتظري لمدة 30 دقيقة.

قم بعمل تعابير الوجه وتحقق مما إذا:

* بشرتك مشدودة - بشرة جافة
* أنف وجبهة لامعة أو دهنية - بشرة
مختلطة * خدود وجبهة وأنف لامعان - بشرة دهنية

تعد معرفة نوع بشرتك أمرًا ضروريًا لفهم نظام الجلد الذي تحتاج إلى اتباعه.

 

 

بشرة دهنية بشرة صحية نوع بشرتك بشرة جافة الدهنية

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