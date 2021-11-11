الجافة أو الدهنية أو المختلطة.. حدد نوع بشرتك بهذه الطرق السهلة

يعتمد شكل وملمس بشرتك على العديد من العوامل ، من الهرمونات إلى مستويات التوتر وتناول الماء والتغذية. لهذا السبب ينصح الخبراء دائمًا بشرب كمية كافية من الماء ، والنوم جيدًا ، واتباع نظام حياة صحي ، واتباع نظام غذائي يحتوي على الكثير من الخضار والفواكه الطازجة .

ولكن هناك شيء آخر يمكن أن يسبب تلك الحبوب - روتين العناية ببشرتك. نقول هذا لأنه من المهم للغاية معرفة نوع بشرتك أولاً وفهم احتياجاتها قبل الاستثمار في منتجات ذات جودة عالية تجعل بشرتك متوهجة وتشعر بالتغذية

ومع ذلك ، قد لا يعرف الكثير منا نوع بشرتنا ، ولهذا السبب حصلنا على بعض المساعدة من أخصائية التجميل الدكتورة جيتيكا ميتال جوبتا التي شاركت مؤخرًا حول أهمية تحديد نوع بشرتك وأيضًا طريقتان سريعتان للقيام بذلك. تحقق منها :

"يمكنك الحصول على بشرة صحية ومتوهجة إذا كنت تستخدم منتجات مصنوعة خصيصًا لنوع بشرتك. وقالت إن الأنواع الثلاثة الرئيسية هي: جاف ، ودهني ،

ضع ورق نبات نشاف برفق على مناطق مختلفة من الجلد.

بعد القيام بذلك ، أمسك الورقة بمصدر ضوء مثل النافذة أو المصباح لتحديد رؤية الزيت.

تحقق من الورق النشاف:

* لا يلتقط أي زيت - بشرة جافة

* يُظهر رؤية الزيت بالقرب من مناطق الجبهة والأنف - بشرة

مختلطة * مشبعة تمامًا بالزيت - بشرة دهنية

طريقة مكشوف الوجه

ضعي منظفًا معتدلًا واتركيه حتى يجف برفق. اتركي الجلد عارياً وانتظري لمدة 30 دقيقة.

قم بعمل تعابير الوجه وتحقق مما إذا:

* بشرتك مشدودة - بشرة جافة

* أنف وجبهة لامعة أو دهنية - بشرة

مختلطة * خدود وجبهة وأنف لامعان - بشرة دهنية

تعد معرفة نوع بشرتك أمرًا ضروريًا لفهم نظام الجلد الذي تحتاج إلى اتباعه.