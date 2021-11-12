عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

للعناية بالبشرة: خمسة أخطاء في التنظيف يجب تجنبها

تنظيف البشرة
تنظيف البشرة

يعد غسل وجهك بانتظام هو الطريقة الأكثر بساطة وفعالية للحفاظ على بشرتك صحية ونظيفة. ومع ذلك ، قد لا يكون مفيدًا إذا قمت بذلك بطريقة خاطئة.

 قد تؤدي العادات الخاطئة في تنظيف البشرة إلى ظهور حب الشباب وتلف الجلد ، مما يؤدي إلى ضرر بشرتك أكثر من نفعه.

 

لذلك ، من الضروري أن تكون حذرًا من بعض أخطاء التطهير التي قد ترتكبها دون أن تدري. أدرجت طبيبة الأمراض الجلدية ، الدكتورة جيتيكا ميتال جوبتا ، خمسة أخطاء في التنظيف يجب تجنبها لضمان بشرة صحية ومتوهجة. 

5 فيتامينات تمنع الشيخوخة وتحافظ على البشرة .. تعرفي عليها

خبيرة تقدم كريم لتوحيد وعلاج تصبغات البشرة.. تعرف عليه

يبدو غسل وجهك أمرًا سهلاً ، ولكن هناك نظامًا لذلك للحصول على بشرة نظيفة ونقية. قالت: "إليك خمسة أخطاء قد ترتكبها أثناء تنظيف بشرتك".

 

تجنب أخطاء التطهير الخمسة التالية:

* عدم استخدام الماء الفاتر.
* عدم التطهير المزدوج.
* عدم الغسيل لمدة 30 ثانية.
* عدم تطهير خط الشعر والأذنين والرقبة.
* عدم اختيار غسول الوجه المناسب لنوع بشرتك.

 

 

التنظيف تنظيف البشرة لعناية بالبشرة تنظيف البشرة تنظيف بشرتك

ترشيحاتنا

محكمة أمريكية تجمد تسليم وثائق ترامب للجنة التحقيق في اقتحام الكابيتول

حسام غالي في مباراة كرة سلة بصحبة الجارحي

أمريكا تدعو الحوثيين للإفراج عن موظفين يمنيين في سفارتها بصنعاء

هشام يكن : صلاح يحتاج لمن يمرر له الكرة بشكل سريع

بعد بلاغ القنبلة .. طائرة مصر للطيران تقلع من الدمام في طريق العودة للقاهرة

سورة قصيرة تزيد الرزق وتزيل الهم .. احرص على ترديدها يوميا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل | عودة طائرة مصر للطيران من الأجواء السعودية بعد إقلاعها

عواصف شمسية تصهر لحوم البشر.. علماء يحذرون من دمار الأرض واقتراب نهاية العالم

بعد بلاغ القنبلة .. طائرة مصر للطيران تقلع من الدمام في طريق العودة للقاهرة

أشرف بن شرقي يقرر الرحيل عن الزمالك.. تعرف على وجهته المقبلة

أبرزها تقديم الدعم المالي| 24 إجراء في قانون مواجهة الأوبئة الجديد

وزير التعليم يحسم الجدل حول تعطيل الدراسة في المدارس

هل سيكون هناك تأثير على الخدمات بعد بيع شركة فودافون.. مفاجأة للعملاء

بيبي بوشهري.. القصة الكاملة للقبض على البلوجر الكويتية بسبب فيديو فاضح.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تامر حسني يتألق في حفل أسطوري بموسم الرياض.. فيديو وصور

هاني شاكر يتألق في حفله بمهرجان الموسيقى العربية

طمعا في هاتف محمول.. قاتل صديقه بالجيزة: «دبحته وهو واقف زي الجمل عشان بحبه»

شيكابالا لم يتبرع.. أرملة علاء علي تنفي تقاضى أموالا من الزمالك أو اللاعب

فيديو

علاقات منة عرفة قبل الزواج وحبس شقيقيها في قضية قتل .. معلومات لا تعرفها عن الفنانة "فيديو"

أين أشيائي.. أزمة انفصال مصطفى فهمي وفاتن موسى تصل إلي قسم الشرطة

"بينا عاليابان".. طوكيو تمنح كل مراهق وطفل 900 دولار ينفقها كيف يشاء

علاقة القاتل بشقيق الضحية.. أرملة قتيل الإسماعيلية تكشف سرا في الجريمة "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

داليا السبع تكتب: أفول الثقافة التقليدية في ظل المعلوماتية الرقمية

عبد المعطى أحمد يكتب : "إقبال" بين طه حسين وعبد الوهاب عزام

د. غادة جابر تكتب: مقياس القوة الأمريكية بعد صعود الصين

علاء الشال يكتب: وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نيللي ومهرجان القاهرة وأشياء أخرى!

محمد مبروك يكتب : سجادة وفيلم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

طرف خفى "6"

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي "11"

محمود دياب

نظرة حانية لوجه الله

نادية صبره

السيناريو الأخطر في العراق

مني أحمد

قاهر المستحيل

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشر لآلئ تزين سماء الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ