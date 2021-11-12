للعناية بالبشرة: خمسة أخطاء في التنظيف يجب تجنبها

يعد غسل وجهك بانتظام هو الطريقة الأكثر بساطة وفعالية للحفاظ على بشرتك صحية ونظيفة. ومع ذلك ، قد لا يكون مفيدًا إذا قمت بذلك بطريقة خاطئة.

قد تؤدي العادات الخاطئة في تنظيف البشرة إلى ظهور حب الشباب وتلف الجلد ، مما يؤدي إلى ضرر بشرتك أكثر من نفعه.

لذلك ، من الضروري أن تكون حذرًا من بعض أخطاء التطهير التي قد ترتكبها دون أن تدري. أدرجت طبيبة الأمراض الجلدية ، الدكتورة جيتيكا ميتال جوبتا ، خمسة أخطاء في التنظيف يجب تجنبها لضمان بشرة صحية ومتوهجة.

يبدو غسل وجهك أمرًا سهلاً ، ولكن هناك نظامًا لذلك للحصول على بشرة نظيفة ونقية. قالت: "إليك خمسة أخطاء قد ترتكبها أثناء تنظيف بشرتك".

تجنب أخطاء التطهير الخمسة التالية:

* عدم استخدام الماء الفاتر.

* عدم التطهير المزدوج.

* عدم الغسيل لمدة 30 ثانية.

* عدم تطهير خط الشعر والأذنين والرقبة.

* عدم اختيار غسول الوجه المناسب لنوع بشرتك.