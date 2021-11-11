خالد فهمي: تثبيت ارتفاع درجات حرارة الأرض عند 1.5 درجة فقط أمر صعب.. فيديو

يمكن أن يتحقق بشروط

قال الدكتور خالد فهمى وزير البيئة السابق إن بقاء زيادة درجات حرارة الارض عند ١.٥ درجة هو هدف عسير المنال معقبا:" صعب".

و أضاف فهمى خلال لقائه مع الإعلامى عمرو عبد الحميد فى برنامج "رأى عام" المذاع على قناة "تن "،أن بقاء إرتفاع درجة حرارة الارض عند ١.٥ درجة يمكن ان يحقق ولكن بالتزام شديد من جميع دول العالم.

و أوضح وزير البيئة السابق،أن كل ما صرح به من التزامات ،و تعهدات حتى الآن بشأن تغير المناخ لا تفى ب ٥٠%.



و أكد، أن الدول النامية قدمت خطط التزام تطوعى تنفيذا لمبدأ في الإتفاقية و هو المشاركة مع تغير المسؤوليات.