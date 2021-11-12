الدوامة والحفيد.. بهذه الأعمال حفر محمود عبد العزيز اسمه في تاريخ الفن

يمر اليوم 5 سنوات على وفاة الراحل محمود عبد العزيز، الذي مازالت الشاشة تتذكره بأعماله وروائعه التي حفرت اسمه في تاريخ السينما والدراما التلفزيونية.

نشأ محمود عبد العزيز في حي الروديان الإسكندرية، وتخرج من كلية الزراعة التي فتحت له أبواب التمثيل بعد مشاركته في فريق المسرح على سبيل الهواية.

تغيرت حياته تماما بعد خطوة فريق المسرح، وبدأ محمود عبد العزيز مسيرته الاحترافية في بداية السبعينات.

كمحمود عبد العزيز

مشوار محمود عبد العزيز

ورغم عطائه السينمائي اللامحدود، إلا أن بداية محمود عبد العزيز الحقيقية كانت من خلال التلفزيون، بعدما شارك مع المخرج نور الدمرداش في مسلسل الدوامة، ومنه انضم إلى فريق الحفيد الذي حقق نجاحا كبيرا منذ عرضه عام 1975 وحتى اليوم.

وسامته وصوته المميز وإطلالته الساحرة على الشاشة في فيلم الحفيد، فتحت للراحل محمود عبد العزيز أبواب المجد، ليشارك فيما بعد في حوالي 25 فيلما خلال 6 سنوات تنوعت قصصها ما بين الرومانسية والمغامرات.

محمود عبد العزيز

تنوعت أفلام محمود عبد العزيز ما بين الكوميدي والأكشن ومناقشة الموضوعات الاجتماعية الخطيرة، ومن أبرزها كان السادة الرجال، الكيف، العار، الشقة من حق الزوجة، جري الوحوش، الكيت كات وغيرها من كلاسيكيات السينما.

كل مشوار محمود عبد العزيز القيم انضم له اسما جديدا عام 2001، وهو فيلم الساحر الذي منحه اللقب الأشهر له، وقام ببطولته مع منة شلبي وسلوى خطاب، وحقق نجاحا كبيرا على عادت.

محمود عبد العزيز

نجاح محمود عبد العزيز السينمائي كان يوازيه أعمال باهرة في الدراما التلفزيونية على مدار سنوات مشواره الاحترافي أبرزها رأفت الهجان، البشاير، محمود المصري، جبل الحلال، رأس الغول، كلاب الحراسة، باب الخلق.

لا يعرف الكثيرون أن الساحر كان من رواد الإذاعة أيضا، وقام ببطولة العديد من المسلسلات منها عاشت مرتين، العملية صهللة، بابا زعيم عصابة.

ذكرى وفاة الساحر

وحرص الفنان محمد محمود عبدالعزيز على إحياء الذكرى السنوية الخامسة لوفاة والده الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، الموافق الجمعة الموافق 12 من نوفمبر وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر محمد محمود عبدالعزيز صورة لوالده الفنان الراحل محمود عبد العزيز، وعلق عليها قائلاً: غدًا ١٢ نوفمبر ٢٠١٦، الذكرى رقم ٥ للرحيل، للفراق، لكل معانى الألم و الاشتياق... و اه و الف اه من الاشتياق.