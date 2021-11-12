عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قوتنا فى شبابنا..

صندوق مكافحة الإدمان يستقبل 500 متطوع لتنفيذ البرامج التوعوية لمكافحة تعاطي المخدرات.. صور

صدى البلد

نظم الصندوق حفل بالتعاون مع معهد إعداد القادة بحلوان  لاستقبال 500  متطوع جديد بمقر المعهد من الشباب والفتيات بالجامعات والمعاهد العليا  بمحافظتى القاهرة والجيزة تحت شعار " قوتنا فى شبابنا " منهم حملة الدكتوراة والماجستير من  إجمالى  1600 شاب وفتاة تقدموا للانضمام ضمن  متطوعى  الصندوق، وذلك فى إطار توجيهات  نيفين القباج  وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس إدارة  صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بالعمل على استثمار طاقات الشباب فى تنفيذ  الأنشطة التوعوية لمكافحة تعاطى المخدرات، وتم عقد مقابلات لهم  واختيار من اجتازوا اختبارات التطوع ممن  لديهم   القدرة على التواصل والعمل الجماعى وأيضا العمل الميدانى  ومن  لديهم المواهب المختلفة لاستثمارها فى تنفيذ برامج التوعية ،ليصل عدد المتطوعين لدى الصندوق حاليا الى ما يقرب من 31 ألف و500 متطوع  على مستوى محافظات الجمهورية ،وذلك بحضور الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد  القادة بحلوان.


وحرص عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى 
على الالتقاء  بالمتطوعين الجدد من الشباب والفتيات  مؤكد على  أهمية دورهم  فى تنفيذ الأنشطة  والبرامج المختلفة للتوعية   بأضرار تعاطى المخدرات من خلال  أساليب ابتكارية  وإبداعية تتماشى مع كل مرحلة عمرية من الفئات المستهدفة بهدف رفع الوعي  للمشكلة المجتمعية لاسيما مشكلة تعاطى وإدمان  المواد المخدرة   ضمن حملة "انت اقوى من المخدرات " بين فئات المجتمع المختلفة.

 

ونقل "عثمان" تحيات نيفين القباج  وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، مؤكدا حرصها على توفير أوجه الدعم لاستثمار طاقات الشباب فى تنفيذ البرامج  التوعوية  للوقاية من الادمان.

وأوضح   "عثمان" أنه يتم تدريب الشباب المتطوعين لدى الصندوق على المحتوى المعرفى لقضية الإدمان وتعاطى المخدرات وأنواعها وتأثيراتها، وكذلك الأفكار والمعتقدات الخاطئة ومسببات الإدمان والوقوع فيها وكيفية الوقاية منها، وذلك من خلال اختيار أفضل الكوادر لتكوين وحدات تطوعية بجميع المحافظات،  وأيضا تنفيذ  عدد من الأنشطة التوعوية والبرامج التدريبية  داخل المدارس والجامعات لوقاية الطلاب من أضرار المخدرات كما يتم  تأهيل هؤلاء الشباب لتمثيل الصندوق فى الملتقيات الشبابية واللقاءات الكشفية والجوالة وكافة فعاليات وأنشطة الصندوق.

IMG-20211112-WA0008
IMG-20211112-WA0008
IMG-20211112-WA0009
IMG-20211112-WA0009
IMG-20211112-WA0006
IMG-20211112-WA0006
IMG-20211112-WA0005
IMG-20211112-WA0005
IMG-20211112-WA0004
IMG-20211112-WA0004
IMG-20211112-WA0003
IMG-20211112-WA0003
IMG-20211112-WA0002
IMG-20211112-WA0002

ترشيحاتنا

تدخين السجائر ليس من بينها.. أبرز حالات افساد الوضوء ومفاهيم خاطئة عن مبطلاته

وزيرة خارجية ليبيا تشارك في مؤتمر باريس الدولي رغم وقفها عن العمل

لعبة إلكترونية تضع آيات قرآنية على الأرض داخل اللعبة.. والشركة المطورة ترد

الصحة العالمية تحذر: مليون طفل يواجهون خطر الموت بـ أفغانستان

EV9 أول خطوة في طريق الكهربة الكاملة…  كيا تعلن خطتها لعام 2045

حكاية 30 سنة حب بين شفيقة القبطية والطبيب البرنس.. وسر كراهية هند رستم لمفيد فوزي؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل | عودة طائرة مصر للطيران من الأجواء السعودية بعد إقلاعها

حظر تجول 6 أشهر.. تعديل قانون مكافحة الإرهاب وعقوبات رادعة للمخالفين

حظر ونقل وفصل.. إجراءات جديدة تنتظر موظفي الدولة الأيام المقبلة

عواصف شمسية تصهر لحوم البشر.. علماء يحذرون من دمار الأرض واقتراب نهاية العالم

حدث ليلا.. الصحة: 919 إصابة جديدة بكورونا و 60 وفاة.. عودة طائرة مصر للطيران من الأجواء السعودية بعد إقلاعها

معز مسعود يعلن وفاة شقيقته :أرجو الدعاء لها أن يرحمها الله ويجعلها من أهل الفردوس الأعلى

أشرف بن شرقي يقرر الرحيل عن الزمالك.. تعرف على وجهته المقبلة

السعودية.. حريق ضخم بالمدينة المنورة والدفاع المدني يتدخل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية 30 سنة حب بين شفيقة القبطية والطبيب البرنس.. وسر كراهية هند رستم لمفيد فوزي؟

تامر حسني يتألق في حفل أسطوري بموسم الرياض.. فيديو وصور

هاني شاكر يتألق في حفله بمهرجان الموسيقى العربية

طمعا في هاتف محمول.. قاتل صديقه بالجيزة: «دبحته وهو واقف زي الجمل عشان بحبه»

فيديو

فيديو جراف.. تعطيل الدراسة مدة محددة.. أبرز إجراءات قانون مواجهة الأوبئة الجديد

فيديو جراف.. تعرف عليها في الفيس واغتصبها في البساتين.. قصة رانيا وحسن

فيديوجراف.. ليست المرة الأولى .. أشرف زكي يقدم بلاغا بسبب أحمد عبد العزيز

علاقات منة عرفة قبل الزواج وحبس شقيقيها في قضية قتل .. معلومات لا تعرفها عن الفنانة "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

داليا السبع تكتب: أفول الثقافة التقليدية في ظل المعلوماتية الرقمية

عبد المعطى أحمد يكتب : "إقبال" بين طه حسين وعبد الوهاب عزام

د. غادة جابر تكتب: مقياس القوة الأمريكية بعد صعود الصين

علاء الشال يكتب: وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نيللي ومهرجان القاهرة وأشياء أخرى!

محمد مبروك يكتب : سجادة وفيلم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

طرف خفى "6"

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي "11"

محمود دياب

نظرة حانية لوجه الله

نادية صبره

السيناريو الأخطر في العراق

مني أحمد

قاهر المستحيل

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشر لآلئ تزين سماء الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ