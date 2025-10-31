المتحف المصري الكبير.. الهرم الرابع يفتح أبوابه للعالم

ساعات قليلة تفصل العالم عن افتتاح المتحف المصري الكبير، الحدث الثقافي الأبرز الذي تستعد له مصر منذ أكثر من عقدين.. هذا الصرح العملاق، الواقع على أعتاب هضبة الجيزة، لا يعد مجرد متحف، بل أيقونة جديدة للحضارة المصرية ومعلم يوصف بأنه “أكبر صرح ثقافي في القرن الحادي والعشرين”.

تحفة معمارية تجسد الهرم الرابع

صمم مبنى المتحف بواجهة حجرية وزجاجية تعكس روح الأهرامات الثلاثة، حتى بات يلقب بـ الهرم الرابع. يمتد المتحف على مساحة تتجاوز 50 ألف متر مربع، ويضم نحو 100 ألف قطعة أثرية توثق ثلاثين أسرة فرعونية، نصفها تقريبا سيُعرض للجمهور، فيما تحفظ البقية في مخازن متطورة لأغراض البحث والترميم.

استغرق بناء المشروع أكثر من عشرين عاماً، فيما تتوقع وزارة السياحة والآثار أن يستقطب المتحف نحو خمسة ملايين زائر سنوياً ليصبح أحد أهم روافد الاقتصاد المصري.

رمسيس الثاني الحارس الأبدي للمدخل

يستقبل الزائرين عند المدخل تمثال ضخم للملك رمسيس الثاني يزن 83 طناً ويبلغ ارتفاعه 11 متراً، بعد رحلة طويلة قطعها منذ اكتشافه عام 1820 قرب ممفيس، إلى أن استقر أخيراً في موقعه الدائم داخل بهو المتحف الفسيح.

كنوز توت عنخ آمون العرض الكامل لأول مرة

ومن أبرز ما ينتظره عشاق الآثار حول العالم، قاعة الملك توت عنخ آمون، التي ستعرض مجموعته الكاملة لأول مرة منذ اكتشافها قبل أكثر من قرن على يد هوارد كارتر عام 1922،

تضم القاعة أكثر من 4500 قطعة جنائزية، من بينها القناع الذهبي المرصع بالأحجار الكريمة، والتابوت الحجري المصنوع من الكوارتز الأحمر، وثلاثة توابيت متداخلة أصغرها من الذهب الخالص يزن 110 كيلوجرامات.

مراكب الشمس أسطورة تبحر في الزمن

وفي مبنى مستقل تبلغ مساحته 4000 متر مربع، يعرض المتحف مركب الشمس للملك خوفو، أقدم وأكبر قطعة خشبية في التاريخ، بطول 43.5 متر وصنع من خشب الأرز قبل نحو 4600 عام، كما يتيح المتحف للزوار متابعة أعمال الترميم الجارية للمركب الشمسي الثاني عبر جدار زجاجي يتيح رؤية فريدة لتفاصيل العمل الأثري.

تجربة بانورامية فريدة

تتدرج واجهة المتحف بدرج ضخم مزين بتماثيل ومقابر أثرية، يقود إلى شرفة بانورامية تطل مباشرة على أهرامات الجيزة، أما في الطابق العلوي، فتُعرض مقتنيات تمتد على 50 قرنا من التاريخ المصري داخل 12 قاعة حديثة مجهزة بأحدث تقنيات الإضاءة والعرض.

إلى جانب قاعات العرض، يضم المتحف مختبرات متقدمة للترميم، ومكتبة علمية، ومركز مؤتمرات، ومناطق استراحة ومطاعم وأروقة تسوق، ليشكل تجربة متكاملة تربط بين الأصالة والتكنولوجيا الحديثة.

من مشروع مؤجل إلى حدث عالمي

بدأ العمل في مشروع المتحف عام 2002، حيث تم افتتاحه جزئيا في أكتوبر 2024. ومع الاستعداد لافتتاحه الرسمي غدا، تتحول أنظار العالم مجدداً إلى القاهرة، حيث تكتب مصر فصلا جديدا من قصتها الخالدة مع التاريخ.