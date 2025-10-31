تزامنا مع افتتاح المتحف المصري الكبير.. جهاز مدينة 6 أكتوبر يرفع كفاءة الطرق والمحاور.. صور

أعلن جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر عن تنفيذ خطة موسّعة لتأهيل الطرق الرئيسية والفرعية بالمدينة استعدادًا لافتتاح المتحف المصري الكبير.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتكثيف أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور الحيوية بالتزامن مع فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير.

وأوضح المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، أن الخطة تشمل تطوير محور ٢٦ يوليو ، وصلة دهشور وطريق الواحات، باعتبارها من أهم المحاور التي تربط المدينة بالمتحف المصري الكبير والمناطق السياحية بالعاصمة.

وأشار إلى أن الأعمال الجارية تتضمن إعادة رصف ورفع كفاءة طبقات الأسفلت، وتطوير الأرصفة والإنارة، ووضع العلامات الإرشادية والمرورية لضمان أعلى درجات الأمان والانسيابية لحركة السيارات.

ومن جانبه، أوضح المهندس راضي خليل، نائب رئيس الجهاز للطرق، أن الفرق التنفيذية تواصل العمل على مدار الساعة للانتهاء من أعمال التطوير وفق الجداول الزمنية المحددة.