إعصار ميليسا.. دمار هائل في جامايكا ومأساة بشرية تهز الكاريبي| إيه الحكاية؟

لم يعد إعصار ميليسا يشكل تهديدا مباشرا لدول البحر الكاريبي بعد أن فقد جزءا كبيرا من قوته، إلا أن آثار مروره كانت كارثية على البشر والحجر، إذ خلف عشرات القتلى ودمارا واسعا قدرت خسائره بمليارات الدولارات.

كارثة في جامايكا

ضرب ميليسا جزيرة جامايكا، كإعصار من الفئة الخامسة، ليصبح أحد أعنف الأعاصير التي شهدها المحيط الأطلسي في تاريخه الحديث، وأعلنت وزيرة الإعلام الجامايكية، دانا موريس ديكسون، أن الإعصار أودى بحياة 19 شخصا على الأقل في الجزيرة، قبل أن يرتفع عدد الضحايا في دول المنطقة إلى نحو 50 قتيلا، بينهم 30 في هايتي وواحد في جمهورية الدومينيكان.

الرياح العاتية التي تجاوزت سرعتها 250 كيلومترا في الساعة تسببت في اقتلاع آلاف الأشجار وتدمير مئات المباني والبنى التحتية الحيوية، فيما أعلنت الحكومة الجزيرة منطقة كوارث وطنية.

دمار يرى من الفضاء

صور الأقمار الصناعية التي التُقطت بعد الإعصار أظهرت حجم الدمار الهائل الذي لحق بالمدن الساحلية والقرى الزراعية، حيث غمرت مياه الفيضانات مساحات واسعة من الأراضي، وتحولت بعض المناطق إلى أطلال.



حصيلة متزايدة وجهود إغاثة عاجلة

وفي بلدة بيتي غواف الساحلية غرب العاصمة كينغستون، فاض نهر عن ضفتيه متسببًا في مقتل 24 شخصًا على الأقل، وفق السلطات المحلية، كما أصيب 17 شخصا، بينما لا يزال 18 آخرون في عداد المفقودين.

وقال وزير الحكم المحلي والتنمية المجتمعية، ديزموند ماكنزي، في مؤتمر صحفي: "نأمل أن نتمكن قريبًا من إعلان حصيلة دقيقة للضحايا، لكن المؤشرات تؤكد أن العدد مرشح للارتفاع."

ميليسا يواصل طريقه شمالا

بحلول أمس الخميس 30 أكتوبر، كان الإعصار قد ضعف إلى عاصفة من الفئة الثانية أثناء مروره غرب برمودا بسرعة رياح بلغت نحو 155 كيلومترا في الساعة، بحسب المركز الوطني الأمريكي للأعاصير في ميامي، الذي توقع مزيدا من الضعف مع تحركه شمال الأطلسي.

مساعدات عاجلة

وخصصت الحكومة البريطانية 5 ملايين جنيه إسترلينى إضافية، كتمويل إنسانى طارئ لدعم تعافى منطقة البحر الكاريبى من الدمار الذى خلفه إعصار ميليسا، وتأتي هذه الحزمة استكمالا لحزمة الدعم المالي الفوري البالغة مليونين ونصف المليون جنيه إسترليني التي تم الإعلان عنها في وقت سابق، بحسب بيان نشرته الحكومة البريطانية.

وأشار البيان إلى أن التمويل الجديد سيمكن بريطانيا من إرسال إمدادات إنسانية لمساعدة من تضررت منازلهم ومن انقطعت عنهم الكهرباء، وتضم المساعدات أكثر من 3 آلاف مجموعة مأوى، و1500 مصباح يعمل بالطاقة الشمسية.

أقوى إعصار يضرب جامايكا منذ 1988

بحسب مؤسسة أكيوويذر الأمريكية، يعد إعصار ميليسا ثالث أقوى إعصار في تاريخ الكاريبي، والأبطأ حركة، مما ضاعف حجم الأضرار الناتجة عنه، وتُظهر الصور الجوية مشاهد مروعة لأحياء سكنية مدمرة وأشجار منزوعة الأوراق ومنازل بلا أسقف، بينما تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عن المفقودين وسط الركام والمياه.

وفي هايتي، التي لم يضربها الإعصار بشكل مباشر، تسببت الأمطار الغزيرة في فيضانات عارمة أودت بحياة 25 شخصًا على الأقل، معظمهم في بلدة بيتيت جواف الجنوبية.

ميليسا غادر الكاريبي، لكنه ترك وراءه جروحًا غائرة في جسد المنطقة، وذكريات مأساوية ستظل محفورة في ذاكرة سكانها لسنوات طويلة.