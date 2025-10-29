إجلاء أكثر من 700 ألف شخص في كوبا جراء إعصار "ميليسا"

وصل الإعصار "ميليسا" الذي خفض تصنيفه إلى الفئة الثالثة إلى كوبا، اليوم، متسببا بتشريد أكثر من 735 ألف شخص، بعدما حرم نصف مليون شخص من الكهرباء في جامايكا التي أعلنت "منطقة منكوبة".

و أوضح المركز الوطني الأمريكي للأعاصير في بيان، بأن الإعصار "ميليسا" تراوحت شدته بين الفئتين الثالثة والخامسة، وهي أعلى فئة على مقياس سافير-سمبسون للأعاصير، مشيرا أن الإعصار ترافق مع رياح تجاوزت اليوم 200 كيلومتر في الساعة.

وأفادت السلطات الكوبية في بيان، بإجلاء 735 ألف شخص، لا سيما في مقاطعات سانتياغو دي كوبا وهولغوين وغوانتانامو، بعد أن أعلنت "حالة التأهب" في ست مقاطعات شرقي البلاد.



وأوضح المركز الوطني الأمريكي للأعاصير أن الإعصار الخطر جدا، وصل إلى الساحل الجنوبي الشرقي لكوبا، متوقعا أن يضرب جزر البهاماس والمنطقة المحيطة ببرمودا.

وفي هايتي الواقعة شرق كوبا، أمرت السلطات بإغلاق المدارس والمتاجر والمؤسسات الحكومية. وقبل وصوله إلى اليابسة في جامايكا، أودى الإعصار بثلاثة أشخاص هناك، بالإضافة إلى ثلاثة آخرين في هايتي وشخص واحد في الدومينيكان.

وبلغت سرعة الرياح في جامايكا أمس، الثلاثاء 300 كيلومتر في الساعة، ما جعل "ميليسا" أقوى عاصفة استوائية لعام 2025 على مستوى العالم، وفقا لبيانات من الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي.

جدير بالذكر أن آخر إعصار مماثل لـ"ميليسا" من ناحية سرعة الرياح وهي 298 كم/ساعة وانخفاض الضغط الجوي 892 مليبار، هو الإعصار "ماوار" 2023.