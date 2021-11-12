عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إنفانتينو يشدد علي تطبيق الشفافية في انتقالات اللاعبين بين الأندية

جياني إنفانتينو رئيس
جياني إنفانتينو رئيس الفيفا

أكد جياني إنفانتينو رئيس الأتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا ) أن عملية انتقالات اللاعبين يجب أن تتسم بالشفافية قدر الإمكان .


جاء ذلك خلال حضوره ورشة عمل إفتراضية لمناقشة الإصدار الجديد من وثيقة الفيفا التفسيرية حول اللوائح المنظمة لإنتقال اللاعبين والتي أقيمت بهدف مساعدة أعضاء الاتحادات والأندية والخبراء القانونيين بمجال كرة القدم في تطبيق اللوائح الخاصة بهذا الموضوع في جميع أنحاء العالم.


وكانت النسخة الأولى من الوثيقة التفسيرية  قد صدرت عام 2007 بواسطة الاتحاد الدولي لكرة القدم لتكون أداة داعمة للوائح الخاصة بإنتقال اللاعبين والتي تم إقرارها للمرة الأولى عام 2001 بعد مشاورات وتنسيق بين الأتحاد الدولى لكرة القدم والمفوضية الأوروبية . 


وتأتي إقامة الفيفا للورشة الإفتراضية بجانب جلستين نقاشيتين بمشاركة رئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو وماريو مونتي المفوض الأوروبي الأسبق للمنافسة أبان تبني اللوائح عام 2001  وذلك بهدف الكشف عن الإصدار الجديد من الوثيقة لعام 2021   .


وخلال ورشة العمل ، تناول إنفانتينو مع المشاركين الإجراءات الخاصة بعملية الإنتقالات و عددا من الإصلاحات التي قدمتها إدارته منذ عام 2016 وحتى الآن مع التأكيد على إلزام الأندية المنتقل إليها اللاعبين بدفع جميع الإلتزامات المادية والتعويضات الخاصة بتدريب اللاعبين وفقا للوائح الفيفا في هذا الشأن وأهمها “Transfer Clearing House” والتي تنظم المدفوعات بين الأندية .


وشدد إنفانتينو على ضرورة إعتماد مبدأ الشفافية في عملية إنتقال اللاعبين مشيرا إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم سيقاتل من أجل الحفاظ على سمعة وصورة لعبة كرة القدم بما يجعلها بحق لعبة عالمية بحق .
 

جياني انفانتينو الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا وثيقة الفيفا التفسيرية إنفانتينو الاتحاد الدولي

ترشيحاتنا

تدخين السجائر ليس من بينها.. أبرز حالات افساد الوضوء ومفاهيم خاطئة عن مبطلاته

وزيرة خارجية ليبيا تشارك في مؤتمر باريس الدولي رغم وقفها عن العمل

لعبة إلكترونية تضع آيات قرآنية على الأرض داخل اللعبة.. والشركة المطورة ترد

الصحة العالمية تحذر: مليون طفل يواجهون خطر الموت بـ أفغانستان

EV9 أول خطوة في طريق الكهربة الكاملة…  كيا تعلن خطتها لعام 2045

حكاية 30 سنة حب بين شفيقة القبطية والطبيب البرنس.. وسر كراهية هند رستم لمفيد فوزي؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل | عودة طائرة مصر للطيران من الأجواء السعودية بعد إقلاعها

حظر تجول 6 أشهر.. تعديل قانون مكافحة الإرهاب وعقوبات رادعة للمخالفين

حظر ونقل وفصل.. إجراءات جديدة تنتظر موظفي الدولة الأيام المقبلة

عواصف شمسية تصهر لحوم البشر.. علماء يحذرون من دمار الأرض واقتراب نهاية العالم

حدث ليلا.. الصحة: 919 إصابة جديدة بكورونا و 60 وفاة.. عودة طائرة مصر للطيران من الأجواء السعودية بعد إقلاعها

معز مسعود يعلن وفاة شقيقته :أرجو الدعاء لها أن يرحمها الله ويجعلها من أهل الفردوس الأعلى

أشرف بن شرقي يقرر الرحيل عن الزمالك.. تعرف على وجهته المقبلة

السعودية.. حريق ضخم بالمدينة المنورة والدفاع المدني يتدخل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية 30 سنة حب بين شفيقة القبطية والطبيب البرنس.. وسر كراهية هند رستم لمفيد فوزي؟

تامر حسني يتألق في حفل أسطوري بموسم الرياض.. فيديو وصور

هاني شاكر يتألق في حفله بمهرجان الموسيقى العربية

طمعا في هاتف محمول.. قاتل صديقه بالجيزة: «دبحته وهو واقف زي الجمل عشان بحبه»

فيديو

فيديو جراف.. تعطيل الدراسة مدة محددة.. أبرز إجراءات قانون مواجهة الأوبئة الجديد

فيديو جراف.. تعرف عليها في الفيس واغتصبها في البساتين.. قصة رانيا وحسن

فيديوجراف.. ليست المرة الأولى .. أشرف زكي يقدم بلاغا بسبب أحمد عبد العزيز

علاقات منة عرفة قبل الزواج وحبس شقيقيها في قضية قتل .. معلومات لا تعرفها عن الفنانة "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

داليا السبع تكتب: أفول الثقافة التقليدية في ظل المعلوماتية الرقمية

عبد المعطى أحمد يكتب : "إقبال" بين طه حسين وعبد الوهاب عزام

د. غادة جابر تكتب: مقياس القوة الأمريكية بعد صعود الصين

علاء الشال يكتب: وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نيللي ومهرجان القاهرة وأشياء أخرى!

محمد مبروك يكتب : سجادة وفيلم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

طرف خفى "6"

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي "11"

محمود دياب

نظرة حانية لوجه الله

نادية صبره

السيناريو الأخطر في العراق

مني أحمد

قاهر المستحيل

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشر لآلئ تزين سماء الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ