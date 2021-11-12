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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استعراض عسكري للمجندات السعوديات أمام وزير الداخلية | شاهد

السعودية
السعودية

كشف مقطع فيديو متداول، استعراضا عسكريا، لعدد من المجندات السعوديات أمام وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف.


وبين مقطع الفيديو إحدى المجندات وهي تؤدي التحية العسكرية أمام الأمير قائلة: "بأمرك سيدي"، قبل أن يبدأ العرض العسكري.

 

وكان وزير الداخلية قد تفقد سير عمل المديرية العامة للسجون بمدينة الرياض، ودشن عددا من المراكز التأهيلية التخصصية في تأهيل وإصلاح نزلاء السجون.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بالسعودية، فتح باب القبول والتسجيل أمام الإناث في القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي، برتبة "جندي".

 

وأوضحت الوزارة أن "استقبال طلبات القبول على تلك الوظائف سيتم ابتداء من السبت الساعة الـ10 صباحا بتاريخ 1443/4/8 حتى الخميس الساعة الـ10 صباحا بتاريخ 1443/4/13 عبر منصة (أبشر – توظيف)".

 

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