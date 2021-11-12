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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

درجات حرارة تحت الصفر.. الأرصاد السعودية تحذر من شتاء هذا العام

فصل الشتاء
فصل الشتاء

استعرض المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد السعودية، حسين القحطاني، اليوم (الجمعة)، ملامح الطقس خلال الفترة الحالية، والتوقعات المناخية للشتاء المقبل.

وبين  خلال مداخلة في برنامج "120" على قناة الإخبارية، أن المملكة تشهد حاليًا أجواءً متقلبة، مشيرًا إلى أن الحالة المطرية التي تشهدها بعض مناطق المملكة في الوقت الحالي سوف تستمر حتى الثلاثاء المقبل.

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انخفاض في درجات الحرارة.. تعرف على طقس السعودية اليوم

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رياح جنوبية وسحب ممطرة.. تعرف علي طقس السعودية اليوم

ولفت إلى أنه من المتوقع أن تُصاحب هذه الحالة المطرية زخات من البرد على بعض المناطق في المملكة، وبالأخص على المناطق الساحلية، والتي من المتوقع أن تشهد التأثير الأكبر لهذه الموجة.

وفيما يتعلق بالشتاء المقبل، قال القحطاني إن الملامح المناخية لهذا الفصل تشير إلى أن المملكة في انتظار شتاء بارد، مع توقعات بتسجيل درجات حرارة دون الصفر على المناطق الشمالية والشمالية الشرقية.

السعودية الارصاد السعودية الشتاء المقبل المركز الوطني للأرصاد المناطق الساحلية

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