انخفاض في درجات الحرارة.. تعرف على طقس السعودية اليوم

أصدر المركز الوطني للأرصاد بالسعودية، تقريرًا عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس، بمناطق ومحافظات المملكة.

وحسب صحيفة “سبق” السعودية، توقع المركز أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على: (الحدود الشمالية، الجوف، تبوك حائل)؛ في حين تكون السماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة، مع فرصة لظهور السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة) وأجزاء من مرتفعات مكة المكرمة.

وكذلك تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على وسط وأجزاء من شرق المملكة. كما لا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من سواحل البحر الأحمر والخليج العربي.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية، تتحول تدريجيًّا لغربية إلى شمالية غربية بسرعة 10- 30كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شرقية شرقًا بسرعة 10- 30كم/ساعة، وجنوبية إلى جنوبية شرقية غربًا بسرعة25- 50كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.