عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

بعد مقبرة رئيس خزانة رمسيس الثاني..

رئيس البعثة الآثرية: اكتشافات جديدة قادمة في سقارة

مقبرة رئيس خزانة
مقبرة رئيس خزانة رمسيس الثاني

كشفت الدكتورة علا العجيزي أستاذ الآثار المصرية بجامعة القاهرة رئيس البعثة المكتشفة لمقبرة رئيس خزانة الملك رمسيس الثاني في منطقة سقارة، عن أن المقبرة التي تم العثور عليها تعود لشخص يدعى "بتاح-م-ويا" والذي كان يشغل منصب رئيس الخزانة في عهد الملك رمسيس الثاني، فأهمية اكتشاف هذه المقبرة ترجع إلى المناصب التي شغلها صاحبها باعتباره الكاتب الملكي ورئيس الخزانة وكبير المشرفين على المواشي والمسئول عن القرابين الإلهية في معبد رمسيس الثاني بطيبة.

 

المقبرة - المعبد

وأشارت الدكتورة علا العجيزي، في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد"، إلى أن الطراز المميز لهذا الموقع والذي يطلق عليه المقبرة "المعبد" حيث يتكون من مدخل على هيئة صرح يليه فناء أو أكثر، وتنتهي المقبرة في جهة الغرب بالمقاصير للمعبودات، يعلوها هريم. بينما ما تم الكشف عنه حاليا من المقبرة هو مدخلها المشيد من الحجر المنقوش بالمناظر لصاحب المقبرة. ويؤدي هذا المدخل إلى صالة أولى ذات جدران مرسومة وملونة على الجص، مشيرة إلى أن من أهم هذه المناظر تلك التي تصور موكب حمل القرابين والذي ينتهي بمنظر ذبح للعجل. وقد تم العثور على العديد من الكتل الحجرية المنقوشة تحت الرمال وكذلك العديد من الأعمدة الأوزيرية بعضها ملقي في الرمال والبعض الآخر قائم في مكانه الأصلي. وسوف يتم دراسة كل هذه القطع لإعادة وضعها في أماكنها الأصلية في المقبرة.

txt

تفاصيل اكتشاف مقبرة وزير مالية رمسيس الثاني في منطقة سقارة.. فيديو

مسئول خزانة رمسيس

وبسؤالها حول إذا ما كان الكشف الأثري جديد أم إعادة اكتشاف لموقع أثري، قالت إنه إعادة اكتشاف "لو اعتبرنا أن الصور التي قام علماء المصريات منذ زمن بتصويرها هي كشف أثري، لكن الصور القديمة كانت للموقع الأثري، وهو على سطح الأرض فقط فهم لم ينقبوا على هذه الأجزاء التي وجدوها، فالصور بالطبع أفادتنا لكن نحن من وصلنا لبوابة المقبرة التي كانت مدفونة تحت الرمال، وغير مرئية على سطح الأرض، فقد استقدمنا أجهزة المسح السطحي كي نتعرف على الأماكن التي يمكن أن نعثر خلالها على أجزاء "صلبة" فمن خلال هذه الدراسات استطعنا تحديد أن هذا الموقع يحوي على مقبرة، فنحن لم نكن نعرف صاحب المقبرة، لكن تكشف لنا الأمر حين وصلنا إلى بوابتها والتي عليها نصوص مكتوبة تدل أنها تخص مسئول الخزانة "بتاح - مي - ويا".

 

اكتشافات قادمة 

وحول أسرار منطقة سقارة الأثرية، واحتوائها على هذا الكم من الآثار، أشارت الدكتورة علا العجيزي إلى أنه يجب أن نعرف أن مدينة منف كانت مهمة جدًا حتى نهاية العصور، فهي تقع في مركز الوسط بين الشمال والجنوب، وبالتالي فموقعها هذا جعل منها أهمية كبيرة بالنسبة للعاصمة التي شيدها رمسيس الثاني "بر رمسيس" والتي تقع في الشرقية حاليا، فهو شيدها كي يكون بالقرب من الحدود الشرقية لمصر، لذلك فسقارة الجبانة ومنف المدينة، كانت تعتبر منطقة تمركز للجيش خلال فترات طويلة من التاريخ، وظلت سقارة تستخدم في إعادة الدفن خلال عصر الأسرة 26، وهذه الأسرة قامت بأعمال ترميم في هرم زوسر، فهذه المنطقة ظلت بها دائمًا حياة مستمرة ولم تترك أبدا؛ بالإضافة لأهميتها الإدارية، في حين أن طيبة ظلت هي العاصمة الدينية لمصر، لذلك فما يحدث داخل سقارة هي مجرد بداية لاكتشافات قادمة.

13729095
13729095
522dfedc-fd1f-41b6-bf06-28047bf44462
522dfedc-fd1f-41b6-bf06-28047bf44462
13e3b25e-bae3-4074-952f-b78948039123
13e3b25e-bae3-4074-952f-b78948039123
7949d21b-6e08-4907-a5bc-597bc2259fbd
7949d21b-6e08-4907-a5bc-597bc2259fbd
0f1770aa-4a47-477d-b296-275e38d63a07
0f1770aa-4a47-477d-b296-275e38d63a07
الاثار رمسيس الثاني الكشف الاثري منطقة سقارة عصر الأسرة 26 طيبة سقارة المقبرة - المعبد

موضوعات متعلقة

تفاصيل اكتشاف مقبرة وزير مالية رمسيس الثاني في منطقة سقارة.. فيديو

ترشيحاتنا

عابدين: لم نأخذ مليما واحدا من ميزانية الدول فى مشروع العاصمة الإدارية

6 رسائل قوية لـ الرئيس السيسي خلال مؤتمر باريس حول ليبيا

اغتصاب جندية داخل القصر.. فضيحة جنسية تهز الإليزيه

رئيس البعثة الآثرية: اكتشافات جديدة قادمة في سقارة

زوجته تبكي| شاهد قبر محمود عبد العزيز في ذكرى رحيله الخامسة

مؤتمر باريس حول ليبيا | 5 رسائل مهمة حملتها كلمة الرئيس السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل | عودة طائرة مصر للطيران من الأجواء السعودية بعد إقلاعها

الطاقة الذكورية عالية عندي وبتعملي مشاكل.. أبرز تصريحات أحمد السقا في برنامج حبر سري

نشرة البرلمان | حظر تجول 6 أشهر بقانون الإرهاب.. وإجراءات مرتقبة للموظفين الأيام المقبلة

وزير الخارجية الأمريكي: إثيوبيا علي شفا الانفجار من الداخل

حدث ليلا.. الصحة: 919 إصابة جديدة بكورونا و 60 وفاة.. عودة طائرة مصر للطيران من الأجواء السعودية بعد إقلاعها

أشرف بن شرقي يقرر الرحيل عن الزمالك.. تعرف على وجهته المقبلة

حظر تجول 6 أشهر.. تعديل قانون مكافحة الإرهاب وعقوبات رادعة للمخالفين

هل سيكون هناك تأثير على الخدمات بعد بيع شركة فودافون.. مفاجأة للعملاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنا بابا يالا.. لماذا أطلق النقاد على الفنان خالد صالح لقب «آل باتشينو» العرب؟

حكاية 30 سنة حب بين شفيقة القبطية والطبيب البرنس.. وسر كراهية هند رستم لمفيد فوزي؟

تامر حسني يتألق في حفل أسطوري بموسم الرياض.. فيديو وصور

هاني شاكر يتألق في حفله بمهرجان الموسيقى العربية

فيديو

حاجات ماقدرش أعديها.. تفاصيل جديدة يكشفها "السقا" عن أزمة مها أحمد

بيبي بوشهري.. البلوجر الكويتية الشهيرة تثير أزمة بظهور فاضح "فيديو جراف"

فيديو جراف.. تعطيل الدراسة مدة محددة.. أبرز إجراءات قانون مواجهة الأوبئة الجديد

فيديو جراف.. تعرف عليها في الفيس واغتصبها في البساتين.. قصة رانيا وحسن

المزيد

ساحة رأي

سمير غريب يكتب : قضايا سوق الفن التشكيلي

داليا السبع تكتب: أفول الثقافة التقليدية في ظل المعلوماتية الرقمية

عبد المعطى أحمد يكتب : "إقبال" بين طه حسين وعبد الوهاب عزام

د. غادة جابر تكتب: مقياس القوة الأمريكية بعد صعود الصين

علاء الشال يكتب: وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نيللي ومهرجان القاهرة وأشياء أخرى!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

طرف خفى "6"

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي "11"

محمود دياب

نظرة حانية لوجه الله

نادية صبره

السيناريو الأخطر في العراق

مني أحمد

قاهر المستحيل

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشر لآلئ تزين سماء الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ