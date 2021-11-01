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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

مدير منطقة سقارة يوضح المكاسب العلمية والسياحية للعثور على مقابر جديدة | فيديو

مقابر منطقة سقارة
مقابر منطقة سقارة

قال الدكتور محمد يوسف عويان، مدير منطقة سقارة ، إن آخر الاكتشافات التي تم العثور عليها بالمنطقة ، هي " جبانة " ضخمة من عصر الدولة الحديثة للملك رمسيس الثاني ، وهي تخص رئيس الخزانة في ذلك التوقيت .

وأضاف الدكتور محمد يوسف عويان ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى " ، أن أهم ما يميزها طرازها ، ومدخلها عبارة عن صرح كبير وصالة أعمدة ، وحجرات بجانب غرفة الدفن ، وهي تمثل طراز المعبد .

وأشار " عويان " إلى أن أهمية المقبرة ترجع للمناصب التي تولها الشخص في عصره ، بالإضافة إلى التخطيط العمراني للمقبرة ، موضحا : " الاكتشافات مازالت مستمرة بالمنطقة ".

ولفت " عويان " إلى أن تلك الاكتشافات ترتكز أهميتها في اكتشاف المزيد عن الحملات العسكرية في تلك الفترة ، إلى جانب تجميع أكبر قدر من المعلومات عن العاملين حول الملك في ذلك العصر .

وأردف " عويان " ، أن تلك المقابر تجلب المزيد من السياح ، متابعا : " في الفترة الأخيرة اكتشفنا 20 مقبرة من نفس العصر وهو ما يؤكد قيادات الجيش في تلك الفترة " . 
 

مدير منطقة سقارة عصر الدولة الحديثة برنامج صباح الخير يا مصر توك شو مقابر اثرية

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