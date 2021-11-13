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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم .. قطع المياه عن مدينة قليوب 8 ساعات لإصلاح عطل

قطع المياه
قطع المياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي فى القليوبية قطع المياه عن مدينة قليوب اليوم السبت من الساعة 10.30 صباحا ولمدة 8 ساعات لإصلاح عطل بخط المياه الرئيسي قطر 1200مم الخاص بمحطة مياه كوم اشفين المرشحة.


وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.
وقالت الشركة انها سوف تقوم بتوفير سيارات مياه نقية صالحة للشرب بالمدينة والقري التابعة خلال فترة الانقطاع.


من ناحية اخرى أجرى الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة فى القليوبية جولة للمرور علي المنشآت الصحية بقرية عرب جهينة وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة" حيث أنه جاري إنشاء مركز طبي متكامل حسب معايير منظومة التأمين الصحي الشامل. 


كما تفقد عبد الغنى أعمال الهدم لإعادة بناء الوحدة الصحية بمنشأة الكرام ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لمتابعة بدء تنفيذ الأعمال بهذه المشروعات والوقوف علي آخر المستجدات بها والذي يأتي في إطار اهتمامات الدولة بتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والإرتقاء بالمنظومة الصحية بقري الريف المصري.


وأكد الدكتور خالد عبدالغني أن المبادرة الرئاسية "حياه كريمة" لتطوير الريف المصري تمثل شهادة ميلاد جديدة للقرية وتهدف إلي تحسين جودة حياة المواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية والارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والصحي لهم، وتمكينهم من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وخلق حالة من الثقة بين المواطن والدولة التي أخذت علي عاتقها النهوض بالريف المصري وتحسين الظروف المعيشية لقاطنيه.


وأشار وكيل الوزارة الى أنه جاري تطوير شامل ورفع كفاءة 28 من منافذ الصحة بمركز شبين القناطر، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مؤكدا بأن القيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد في تطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة لهم ، مشيرا إلي أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تعد الأولي للاهتمام بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية، وتوفير حياة كريمة للمواطنين بالريف المصري، ومؤكدا علي الدعم المستمر للقطاع الصحي بالمحافظة من قبل وزارة الصحة، للارتقاء بمستوي الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

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