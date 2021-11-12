بـ 6 أفلام.. نادي سينما المرأة يستأنف عروضه بالهناجر الإثنين المقبل

يستأنف نادي سينما المرأة الذي يقيمه المركز القومي للسينما، برئاسة السيناريست زينب عزيز، فعالياته يوم الإثنين المقبل في تمام السابعة مساء بالهناجر بدار الأوبرا المصرية.

ومن المقرر عرض أفلام: “نحمده” إخراج مصطفي وفيق، و"مسار حياة" إخراج مصطفي وفيق، و"بفتة بيضا" و"تفاصيل" إخراج نور عادل"، و"ونس" و"العودة" إخراج "آية إبراهيم".

وعقب عرض الأفلام تقام ندوة يديرها كل من الناقدة السينمائية "شاهندة محمد على" والناقد السينمائي "إسلام أحمد علي" لمناقشة الأفلام مع صناعها والجمهور.

يذكر أن نادي سينما المرأة يقيمه المركز القومي للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبدالوهاب، وادارة الناقدة "شاهندة محمد علي" .

وتقام فعاليات النادي مع اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية مع مراعاة الالتزام بارتداء الكمامات الطبية داخل قاعة العرض.