عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

المركز القومى للمسرح يكرم اسم الراحل نجيب سرور

صدى البلد

تحت رعاية وزير الثقافة الأستاذة الدكتورة إيناس عبد الدايم وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج الكبير خالد جلال، وبحضور الفنان القدير يوسف إسماعيل رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري، يتسلم فريد نجيب سرور؛ درع تكريم المهرجان بدورته ال١٣ "دورة الآباء" وشهادة تقدير بإسم والده الراحل،  وذلك في الخامسة مساء الأحد القادم ١٤ نوفمبر ٢٠٢١م بمقر المركز القومي للمسرح  بالزمالك. 
 

يذكر أن الدرع التذكاري وشهادة التقدير قد تسلمهما الفنان القدير ياسر صادق رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية؛ وتم إيداعهما في المركز القومي للمسرح بالتنسيق مع العائلة، وذلك خلال تكريم المهرجان لاسم الشاعر الكبير الراحل نجيب سرور.


جدير بالذكر أن سرور رغم رحيله المبكر في سن السادسة والأربعين إلا أنه أبدع وقدم بعض أهم الأعمال في تاريخ المسرح المصرى مثل مسرحيات: "ياسين وبهية"، "آه ياليل ياقمر"، "قولوا لعين الشمس"، "يابهية وخبرينى"، "آلو يامصر"، "الكلمات المتقاطعة"، "ملك الشحاتين"، "الذباب الأزرق"، "منين أجيب ناس"، وغيرها. وقد عُرضت معظم هذه المسرحيات، وكان الفنانون الكبار كرم مطاوع وجلال الشرقاوى وشاكر عبد اللطيف، أبرز مخرجيها، فيما أخرج هو اثنتين منها. ومن بين أعماله الشعرية المميزة دواوين: "التراجيديا الإنسانية"، "لزوم ما يلزم"، "بروتوكولات حكماء ريش"، وغيرها كثير.

المهرجان القومي للمسرح مهرجان القومى للمسرح إيناس عبد الدايم المركز القومي للمسرح المهرجان القومي للمسرح المصري الفنان القدير يوسف إسماعيل

ترشيحاتنا

قرار مصيري يطيح بالملياردير بيل جيتس من قائمة الأغنى في العالم

بايدن: أسعار الاستهلاك مرتفعة كثيرا في أمريكا.. والناس في حيرة

فرج همك وكربك في دقيقة.. ردد هذا الدعاء عدة مرات

شيفروليه تزود كمارو بأقوى محرك سحب طبيعي في العالم

ناسا تؤجل رحلتها إلى الفضاء.. وتغيير الجدول الزمني

كيفية إخراج زكاة المال على شهادات الاستثمار في البنك .. دار الإفتاء توضح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احذر .. عادة منتشرة تبطل صلاتك وتدخلك نار جهنم

أول ظهور لها .. زوجة قتيل الإسماعيلية تكشف سرًا في الجريمة |فيديو

أهم اكتشاف أثري.. العثور على المدينة الذهبية الفرعونية تحت الرمال

انتبهي للأعراض .. فيروس يضرب الأطفال بقوة ويصيب القصبات الهوائية

وزير التعليم يحسم الجدل حول تعطيل الدراسة في المدارس

هل سيكون هناك تأثير على الخدمات بعد بيع شركة فودافون.. مفاجأة للعملاء

ضربات جوية وهجمات تستهدف سد النهضة.. تعرف علي تطورات الأوضاع في إثيوبيا

تحذير للمواطنين.. رفع حالة الطواريء في مستشفيات شمال سيناء بسبب كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أوديب في حياة الشحرورة.. شقيق صباح يقتل والدته وعشيقها ويهرب للبرازيل

ضبط 16 قطعة أثرية من العصور المصرية القديمة بميناء سفاجا البحري

السيدة انتصار السيسي تتابع قافلة حياة كريمة بقرية شما بالمنوفية

ولى العهد الأردني يشهد أحد الأنشطة التدريبية لقوات الصاعقة بقاعدة المشير طنطاوي

فيديو

الإنسان بيغلط عشان يتعلم وأنا اتعلمت.. عودة منة عرفة لزوجها

يشكك في تقرير الطب الشرعي.. رامي صبري: حق أخويا مش هيروح هدر

فيديوجراف.. لقاء الخميسي: مسلسل "حتة من القمر" أخذ الكثير من طاقتي

ولى العهد الأردني يشهد أحد الأنشطة التدريبية لقوات الصاعقة بقاعدة المشير طنطاوي

المزيد

ساحة رأي

داليا السبع تكتب: أفول الثقافة التقليدية في ظل المعلوماتية الرقمية

عبد المعطى أحمد يكتب : "إقبال" بين طه حسين وعبد الوهاب عزام

د. غادة جابر تكتب: مقياس القوة الأمريكية بعد صعود الصين

علاء الشال يكتب: وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نيللي ومهرجان القاهرة وأشياء أخرى!

محمد مبروك يكتب : سجادة وفيلم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود بكري يكتب : معركة الوعي "11"

محمود دياب

نظرة حانية لوجه الله

نادية صبره

السيناريو الأخطر في العراق

مني أحمد

قاهر المستحيل

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشر لآلئ تزين سماء الوطن

إلهام أبو الفتح

خط الفيوم

اﻟﻤﺰﻳﺪ