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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تعلن مقتل جنديين خلال تدريبات عسكرية في بيلاروسيا

روسيا تعلن مقتل جنديين
روسيا تعلن مقتل جنديين خلال تدريبات عسكرية في بيلاروسيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، عن مقتل عسكريين روسيين خلال عملية إنزال جوي تدريبية في بيلاروسيا قرب حدود بولندا.

أشارت وسائل إعلامية إلى مقتل جنديين روسيين خلال الهبوط المظلي في بيلاروسيا، بسبب رياح مفاجئة.

أوضح بيان لوزارة الدفاع الروسية أن الحادث وقع يوم 12 نوفمبر خلال عمية إنزال جوي لوحدة من قوات المظلين على ميدان في منطقة مدينة غرودنو البيلاروسية في إطار فحص مفاجئ للجاهزية القتالية.

وذكر البيان أن الحادث نجم عن "هبوب رياح قوية مفاجئة بالقرب من الأرض" حينما نزل مظلات اثنين من الجنود المتعاقدين".

وحاول أحد الجنديين، حسب البيان، إنقاذهما بوقف السقوط غير المنضبط باستخدام المظلة الاحتياطية، لكنه فشل، وأصيبا بجروح بالغة نقلا على إثرها إلى مستشفى حيث فارقا الحياة رغم جهود الأطباء.

وفي وقت سابق، نفى نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي أن تكون موسكو أو حليفتها مينسك تساعدان المهاجرين على الوصول إلى الحدود بين بيلاروسيا وبولندا لإغراق الاتحاد الأوروبي بالمهاجرين.

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وعن الطائرات المقاتلة التي شوهدت تحلّق في سماء بيلاروسيا، أوضح بوليانسكي أن تحليقها أتى "ردا على الانتشار المكثّف" لحرس الحدود البولنديين على الحدود البولندية-البيلاروسية.

وأضاف "لدينا التزامات في إطار الوحدة بين روسيا وبيلاروسيا"، مشددا على أنّه "إذا كان هناك تركيز لموارد عسكرية على الحدود مع بيلاروسيا، فيجب علينا التحرك.. هذه مجرد رحلات استطلاعية، لا أكثر، إنّه نشاط عادي".

وتتهم حكومات غربية نظام الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو باستدراجهم إلى بيلاروسيا وإرسالهم للعبور إلى بولندا ردا على عقوبات سابقة فرضها الاتحاد الأوروبي على مينسك على خلفية قمعها للمعارضة.

بيلاروسيا روسيا بولندا وزارة الدفاع الروسية موسكو

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