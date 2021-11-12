عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد تهديد لوكاشينكو.. هل تعتزم روسيا قطع إمدادات الغاز عن أوروبا؟

أرشيفية
أرشيفية

أعلن قصر الرئاسة الروسي (الكرملين)، اليوم الجمعة، أن روسيا ستفي بالتزاماتها تجاه توريد الغاز إلى أوروبا، وذلك بعد تهديد الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، بمنع وصول الغاز إلى الدول الأوروبية.

 

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، ردا على سؤال عما إذا كان الرئيس البيلاروسي قد بحث مع موسكو تصريحاته التي نصح فيها الاتحاد الأوروبي بالتفكير مليا بشأن عبور الغاز والشاحنات عبر بلاده قبل فرض عقوبات على مينسك: "كلا لم يتم ذلك".

 

وأضاف بيسكوف قائلا إن "روسيا كانت وستظل الدولة التي تفي بتعهداتها بتوريد الغاز إلى المستهلك الأوروبي. موثوقية روسيا كمورد وشريك وفقا للعقود الحالية ليست محل شك".

 

وفي السياق نفسه، ردت وزارة الاقتصاد الألمانية، اليوم الجمعة، بأنها تأسف لتصريحات الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، بشأن احتمال توقف عبور الغاز إلى أوروبا.

 

ونصح لوكاشينكو، يوم أمس الخميس، الاتحاد الأوروبي، قبل فرض عقوبات على مينسك، بالتفكير في نقل الغاز والبضائع عبر بلاده.

وذكر لوكاشينكو أن خط أنابيب الغاز الرئيسي للتصدير يامال-أوروبا، يمر عبر بيلاروس، وأن حجم نقل الغاز من روسيا إلى الغرب قد زاد بشكل كبير مؤخراً.

الاتحاد الأوروبي يلوح بفرض عقوبات على شركات الطيران بسبب أزمة المهاجرين

بسبب أزمة المهاجرين.. بيلاروسيا تهدد بقطع الغاز عن دول أوروبا

وتوجه آلاف المهاجرين من الشرق الأوسط وأفريقيا، نحو الحدود البولندية مع بيلاروسيا، يوم الاثنين الماضي، في محاولة لاجتياز الحدود؛ فيما قامت السلطات البولندية بنشر الآلاف من الجنود وقوات حرس الحدود، لمنعهم من ذلك.

 

وأعلن وزير الداخلية البولندي، ماريوش كامينسكي، الأربعاء الماضي، أن بولندا ستزيد من عدد عناصر الشرطة على الحدود مع بيلاروس، من 1.2 ألف إلى 2000.

لوكاشينكو روسيا الغاز اوروبا الدول الأوروبية بيلاروسيا الكرملين توريد الغاز

ترشيحاتنا

هل المريض يحصل على ثواب عظيم ؟ إمام المسجد النبوي يجيب

وصول أحمد أبو الغيط مقر إقامة مؤتمر باريس حول ليبيا .. فيديو

حادث مروع بـ مكة.. وانطلاق 5 فرق إسعافية

التعليم: لا يحق للطلاب المحولين من الثانوي العام الفني الاحتفاظ بالتابلت

قمّة الغدر.. مصطفى فهمي في مأزق بسبب طليقته فاتن موسى

سد النهضة.. نيوزيلندا تدعم استئناف المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا برعاية أفريقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل | عودة طائرة مصر للطيران من الأجواء السعودية بعد إقلاعها

بعد إصداره بساعات.. رئيس جامعة الأزهر يتراجع عن تكليف عميد دراسات الإسكندرية

حظر تجول 6 أشهر.. تعديل قانون مكافحة الإرهاب وعقوبات رادعة للمخالفين

عواصف شمسية تصهر لحوم البشر.. علماء يحذرون من دمار الأرض واقتراب نهاية العالم

حظر ونقل وفصل.. إجراءات جديدة تنتظر موظفي الدولة الأيام المقبلة

حدث ليلا.. الصحة: 919 إصابة جديدة بكورونا و 60 وفاة.. عودة طائرة مصر للطيران من الأجواء السعودية بعد إقلاعها

أشرف بن شرقي يقرر الرحيل عن الزمالك.. تعرف على وجهته المقبلة

السعودية.. حريق ضخم بالمدينة المنورة والدفاع المدني يتدخل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية 30 سنة حب بين شفيقة القبطية والطبيب البرنس.. وسر كراهية هند رستم لمفيد فوزي؟

تامر حسني يتألق في حفل أسطوري بموسم الرياض.. فيديو وصور

هاني شاكر يتألق في حفله بمهرجان الموسيقى العربية

طمعا في هاتف محمول.. قاتل صديقه بالجيزة: «دبحته وهو واقف زي الجمل عشان بحبه»

فيديو

فيديو جراف.. تعطيل الدراسة مدة محددة.. أبرز إجراءات قانون مواجهة الأوبئة الجديد

فيديو جراف.. تعرف عليها في الفيس واغتصبها في البساتين.. قصة رانيا وحسن

فيديوجراف.. ليست المرة الأولى .. أشرف زكي يقدم بلاغا بسبب أحمد عبد العزيز

علاقات منة عرفة قبل الزواج وحبس شقيقيها في قضية قتل .. معلومات لا تعرفها عن الفنانة "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

داليا السبع تكتب: أفول الثقافة التقليدية في ظل المعلوماتية الرقمية

عبد المعطى أحمد يكتب : "إقبال" بين طه حسين وعبد الوهاب عزام

د. غادة جابر تكتب: مقياس القوة الأمريكية بعد صعود الصين

علاء الشال يكتب: وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نيللي ومهرجان القاهرة وأشياء أخرى!

محمد مبروك يكتب : سجادة وفيلم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

طرف خفى "6"

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي "11"

محمود دياب

نظرة حانية لوجه الله

نادية صبره

السيناريو الأخطر في العراق

مني أحمد

قاهر المستحيل

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشر لآلئ تزين سماء الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ