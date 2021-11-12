بعد تهديد لوكاشينكو.. هل تعتزم روسيا قطع إمدادات الغاز عن أوروبا؟

أعلن قصر الرئاسة الروسي (الكرملين)، اليوم الجمعة، أن روسيا ستفي بالتزاماتها تجاه توريد الغاز إلى أوروبا، وذلك بعد تهديد الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، بمنع وصول الغاز إلى الدول الأوروبية.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، ردا على سؤال عما إذا كان الرئيس البيلاروسي قد بحث مع موسكو تصريحاته التي نصح فيها الاتحاد الأوروبي بالتفكير مليا بشأن عبور الغاز والشاحنات عبر بلاده قبل فرض عقوبات على مينسك: "كلا لم يتم ذلك".

وأضاف بيسكوف قائلا إن "روسيا كانت وستظل الدولة التي تفي بتعهداتها بتوريد الغاز إلى المستهلك الأوروبي. موثوقية روسيا كمورد وشريك وفقا للعقود الحالية ليست محل شك".

وفي السياق نفسه، ردت وزارة الاقتصاد الألمانية، اليوم الجمعة، بأنها تأسف لتصريحات الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، بشأن احتمال توقف عبور الغاز إلى أوروبا.

ونصح لوكاشينكو، يوم أمس الخميس، الاتحاد الأوروبي، قبل فرض عقوبات على مينسك، بالتفكير في نقل الغاز والبضائع عبر بلاده.

وذكر لوكاشينكو أن خط أنابيب الغاز الرئيسي للتصدير يامال-أوروبا، يمر عبر بيلاروس، وأن حجم نقل الغاز من روسيا إلى الغرب قد زاد بشكل كبير مؤخراً.

وتوجه آلاف المهاجرين من الشرق الأوسط وأفريقيا، نحو الحدود البولندية مع بيلاروسيا، يوم الاثنين الماضي، في محاولة لاجتياز الحدود؛ فيما قامت السلطات البولندية بنشر الآلاف من الجنود وقوات حرس الحدود، لمنعهم من ذلك.

وأعلن وزير الداخلية البولندي، ماريوش كامينسكي، الأربعاء الماضي، أن بولندا ستزيد من عدد عناصر الشرطة على الحدود مع بيلاروس، من 1.2 ألف إلى 2000.