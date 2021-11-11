بسبب أزمة المهاجرين.. بيلاروسيا تهدد بقطع الغاز عن دول أوروبا

هدد رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الخميس، بوقف نقل إمدادات الغاز والبضائع عبر بلاده إلى دول أوروبا على خلفية تصاعد أزمة المهاجرين على حدودها مع بولندا.

ووفقا لوكالة الأنباء البيلاروسية الرسمية بيلتا، قال الرئيس لوكاشينكو، "نحن تقدم التدفئة لأوروبا وهم يهددوننا بغلق الحدود".

وأضاف: "ماذا سيحدث لو قطعنا الغاز عنهم؟ لذلك أنصح قادة بولندا وليتوانيا وغيرهم من الأشخاص مبتوري الرأس أن يفكروا قبل أن يتحدثوا".

وتابع: "لا ينبغي أن نتوقف عند أي شيء للدفاع عن سيادتنا واستقلالنا".

وكان الرئيس البيلاروسي يرد على تهديدات رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بأن أوروبا ستفرض المزيد من العقوبات على نظام لوكاشينكو، متهمة بيلاروسيا بنقل المهاجرين إلى الحدود الدول الأوروبية في محاولة لتقويض استقرارها.