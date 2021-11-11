السودان.. البرهان يصدر قرارا هاما بشأن الوثيقة الدستورية

أصدر القائد العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الخميس، قرار بإنهاء تجميد المواد التي كانت معلقة من الوثيقة الدستورية.

وفي وقت سابق من اليوم، أصدر القائد العام للجيش السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، مرسوم دستوري بتشكيل مجلس السيادة السودان.

وجاء تشكيل مجلس السيادة السوداني وفق المرسوم رقم (21) على النحو التالي:

الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن البرهان رئيسا

الفريق أول محمد حمدان دقلو موسى (حميدتي) نائبا للرئيس

الفريق اول ركن شمس الدين كباشي ابراهيم عضوا

الفريق الركن ياسر عبد الرحمن حسن العطا عضوا

الفريق مهندس مستشار بحري ابراهيم جابر ابراهيم عضوا

مالك عقار اير عضوا

الطاهر ابوبكر حجر عضوا

الهادى ادريس يحيى عضوا

رجاء نيكولا عبد المسيح عضوا

يوسف جاد كريم محمد علي يوسف عضوا

ابو القاسم محمد محمد احمد عضوا

عبد الباقي عبد القادر الزبير عبد القادر عضوا

سلمى عبد الجبار المبارك موسى عضوا

يذكر أن تعيين ممثل شرق السودان تم ارجائه الى حين استكمال المشاورات بشأنه.