بالأسماء.. تعرف على تشكيل نادي القضاة الجديد في الإسكندرية

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نادى القضاة في الإسكندرية تشكيل مجلس إدارة النادي والتي تمثلت في المستشار سعد السعدني رئيسا للنادي وكل من المستشارين ناصر فايز حسب النبي وإمام الصرفي وهشام بهلول على مقعد المستشارين.

فيما اشتملت مقاعد رؤساء المحاكم والقضاة على كل من المستشارين عمرو عرجاري وأحمد مهابة ومحمد أنور عبدالمجيد وأحمد خورشيد والمعتز بالله هريدي.

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هذا وقد جاء كل من رامى حسن ومحمود فيصل خورشيد وبدر الكومي ومحمد حسن سيد أحمد وأحمد عادل العليمي على مقاعد رؤساء ووكلاء النيابة العامة.

وقد أجريت الانتخابات اليوم وسط إجراءات احترازية مشددة ضد. فيروس كورونا واجراءات أمنيه مشدده لإتمام العملية الانتخابية بسهوله ويسر.

وقد تنافس اليوم الجمعة من خلال ٦ لجان انتخابية ٢٩ مرشحا من المستشارين والقضاة ووكلاء النائب العام على ١٤ مقعدًا بمجلس إدارة نادي القضاة بالإسكندرية وهي مقعد رئيس النادي و٣ مقاعد مستشارين وعدد ٥ مقاعد رؤساء محاكم وقضاة و عدد ه مقاعد بالنيابة العامة.