عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

احذر أرقام عائلتك وأصدقائك.. احتيال وسرقة أموال على WhatsApp والشركة تحذر

واتساب
واتساب

إذا تلقيت مؤخرًا رسالة نصية من صديق يدعي أنه عالق في الخارج ويحتاج بشكل عاجل إلى مئات الجنيهات للوصول إلى المنزل، فقد ترغب في معرفة تحذيرات WhatsApp الأخيرة قبل إرسال الأموال إليه.

 

في أحدث عملية احتيال نصية، يستهدف المحتالين أموال مستخدمي واتساب، من خلال اختراق حسابات أصدقائهم وعائلاتهم للتظاهر بأنهم في حاجة إلى المساعدة.

 

وقعت ممرضة بريطانية تدعى توني باركر تبلغ من العمر 53 عامًا وأم لأربعة أطفال، ضحية لعملية الاحتيال على WhatsApp.

 

حيث اعتقدت أنها كانت تتحدث إلى ابنها الأكبر وتم خداعها وسرقة مبلغ 2500 جنيه إسترليني، بعد أن طلب المحتالون منها إرسال الأموال من خلال حساب ابنها.

 

حذرت كل من Whatsapp وهيئة حماية المستهلك البريطانية، National Trading Standards المستخدمين من عمليات الاحتيال التي أطلق عليها "الأصدقاء المحتاجين".

 

كيف تتم عملية النصب والاحتيال في WhatsApp

 

قالت «لويز باكستر» رئيسة فريق عمليات الاحتيال الوطنية لمعايير التجارة: "يرسل المحتالون رسائل مخترقة تأتي من صديق أو أحد أفراد الأسرة يطلبون فيها معلومات شخصية أو أموالاً أو إعادة إرسال أرقام سرية مكونة من ستة أرقام".

 

ووفقا لباكستر يقوم المحتالون بإرسال الرسائل إما من حسابات مخترقة لأصدقاء أو من رقم غير معروف يدعي أنه صديق فقد هاتفه أو "فصل شحن''.



استغلالًا لرغبة الناس في مساعدة الأصدقاء والعائلة، يمكن للمحتالين أن يتظاهروا بأنهم أي شخص من أصدقائك يطلب المال أو المساعدة في دفع فاتورة النت أو الكهرباء.

 

يقوم المحتالون بسرقة مستخدمي WhatsApp باستخدام الحسابات التي قاموا باختراقها بالفعل، لإرسال رسائل إلى الأصدقاء وجهات الاتصال لطلب المساعدة.

 

غالبًا ما يزعم هؤلاء الأشخاص أنهم يرسلون رمز أمان WhatsApp الخاص بهم إليك ويطلبون إعادته إليهم، ربما ينتمي رمز الأمان هذا إلى الضحية ويمكّن المحتالين من الاستيلاء على حساباتهم.

 

يطلب WhatsApp من المستخدمين توخي اليقظة والتحقق من هوية الشخص عبر مكالمة هاتفية أو ملاحظة صوتية.

WhatsApp الأموال احتيال عملية احتيال نصية واتساب الإحتيال بريطانية National Trading Standards الأصدقاء المحتاجين لويز باكستر فريق عمليات الاحتيال الوطنية لمعايير التجارة اخبار المنوعات أخبار الترفيه حماية المستهلك البريطانية رسالة نصية سرقة اموال مستخدمى واتسآب البريطاني هيئة حماية المستهلك معلومات شخصية عملية الاحتيال اختراق حساب جهات الاتصال

موضوعات متعلقة

بالشوايات والمضارب.. شاهد معركة بين مئات الطلاب في حرم الجامعة|فيديو

بعد يومين من الرعب.. شاهد لحظة إنقاذ رجل من أعمق كهف في بريطانيا

حققت مراكز متقدمة.. شاهد| شابة سعودية ترفع الأثقال بمهارة عالية

نشرة المنوعات.. الجحش الذكي تقنية جديدة للتسول.. جندي يفحط بالدبابة وسط الشارع.. وتحذير لمحبي المشروبات الساخنة

تحذير لمحبي المشروبات الساخنة.. عادة خطيرة نفعلها تسبب سرطان المريء

تفحيط بالدبابة من جندي عراقي في شوارع بغداد.. وعقوبات صارمة بانتظاره | فيديو

رغم مساوئه.. TikTok ينقذ فتاة مخطوفة بفضل إشارة يد شهيرة

طفل ينقذ شقيقه من بين فكي تمساح كاد يلتهمه

ترشيحاتنا

بعد تأهل المنتخب لآخر مرحلة بتصفيات المونديال.. عصام الحضرى: المشوار الصعب بدأ

الأجهزة الأمنية تكشف ملابسات مقطع فيديو لمخالفات مرورية بالطريق الدائري الأوسطي

لتصوير منزل أردوغان.. توجيه تهمة التجسس لزوجين إسرائيليين في تركيا

خطورة ترك صلاة الفجر وحكم عدم أدائها بسبب النوم

باحث اقتصادي: مخصصات الدعم ارتفعت بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي .. فيديو

ظاهرة فريدة وغريبة .. أسوان تشهد سقوط ثلوج وسط أمطار رعدية الكثيفة |فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد تكشف حقيقة وصول العاصفة الثلجية الى القاهرة وموعد سقوط الأمطار

خبر صادم من الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

اليوم ..انقطاع مياه الشرب عن مدينة بالقليوبية لغسيل الشبكات

قرار عاجل من الحج والعمرة يخص القادمين من خارج السعودية

موعد مباراة منتخب مصر الحاسمة لتصفيات كأس العالم 2022

أمطار رعدية ..محافظ أسوان يوجه يوقف الملاحة النهرية ويغلق الطرق تجنباً للحوادث

هل الجن يسرق الأموال ..عضو هيئة كبار العلماء يحسم الجدل

بـ نوبة قلبية .. وفاة شيف شهير ومخترع "أصح وجبة في العالم"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر أرقام عائلتك وأصدقائك.. احتيال وسرقة أموال على WhatsApp والشركة تحذر

مزجنجي السينما المصرية.. ماهو الفيروس الغامض الذي قتل الساحر محمود عبد العزيز؟

كيف تصرف صاحب الـ10 آلاف موال محمد طه أمام لجنة نقابة الموسيقيين؟

القلة.. إناء فرعوني خارق يحفظ برودة الماء وينقيه من الشوائب |نوستالجيا 

فيديو

فيديو جراف.. رعب في حمام مدرسة ابتدائية بقنا .. ما القصة

على موتوسيكل.. مصري يقطع 3 آلاف كيلو من القاهرة إلى مكة لأداء العمرة

حاجات ماقدرش أعديها.. تفاصيل جديدة يكشفها "السقا" عن أزمة مها أحمد

بيبي بوشهري.. البلوجر الكويتية الشهيرة تثير أزمة بظهور فاضح "فيديو جراف"

المزيد

ساحة رأي

سمير غريب يكتب : قضايا سوق الفن التشكيلي

داليا السبع تكتب: أفول الثقافة التقليدية في ظل المعلوماتية الرقمية

عبد المعطى أحمد يكتب : "إقبال" بين طه حسين وعبد الوهاب عزام

د. غادة جابر تكتب: مقياس القوة الأمريكية بعد صعود الصين

علاء الشال يكتب: وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نيللي ومهرجان القاهرة وأشياء أخرى!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

طرف خفى "6"

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي "11"

محمود دياب

نظرة حانية لوجه الله

نادية صبره

السيناريو الأخطر في العراق

مني أحمد

قاهر المستحيل

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشر لآلئ تزين سماء الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ