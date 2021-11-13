احذر أرقام عائلتك وأصدقائك.. احتيال وسرقة أموال على WhatsApp والشركة تحذر

إذا تلقيت مؤخرًا رسالة نصية من صديق يدعي أنه عالق في الخارج ويحتاج بشكل عاجل إلى مئات الجنيهات للوصول إلى المنزل، فقد ترغب في معرفة تحذيرات WhatsApp الأخيرة قبل إرسال الأموال إليه.

في أحدث عملية احتيال نصية، يستهدف المحتالين أموال مستخدمي واتساب، من خلال اختراق حسابات أصدقائهم وعائلاتهم للتظاهر بأنهم في حاجة إلى المساعدة.

وقعت ممرضة بريطانية تدعى توني باركر تبلغ من العمر 53 عامًا وأم لأربعة أطفال، ضحية لعملية الاحتيال على WhatsApp.

حيث اعتقدت أنها كانت تتحدث إلى ابنها الأكبر وتم خداعها وسرقة مبلغ 2500 جنيه إسترليني، بعد أن طلب المحتالون منها إرسال الأموال من خلال حساب ابنها.

حذرت كل من Whatsapp وهيئة حماية المستهلك البريطانية، National Trading Standards المستخدمين من عمليات الاحتيال التي أطلق عليها "الأصدقاء المحتاجين".

كيف تتم عملية النصب والاحتيال في WhatsApp

قالت «لويز باكستر» رئيسة فريق عمليات الاحتيال الوطنية لمعايير التجارة: "يرسل المحتالون رسائل مخترقة تأتي من صديق أو أحد أفراد الأسرة يطلبون فيها معلومات شخصية أو أموالاً أو إعادة إرسال أرقام سرية مكونة من ستة أرقام".

ووفقا لباكستر يقوم المحتالون بإرسال الرسائل إما من حسابات مخترقة لأصدقاء أو من رقم غير معروف يدعي أنه صديق فقد هاتفه أو "فصل شحن''.





استغلالًا لرغبة الناس في مساعدة الأصدقاء والعائلة، يمكن للمحتالين أن يتظاهروا بأنهم أي شخص من أصدقائك يطلب المال أو المساعدة في دفع فاتورة النت أو الكهرباء.

يقوم المحتالون بسرقة مستخدمي WhatsApp باستخدام الحسابات التي قاموا باختراقها بالفعل، لإرسال رسائل إلى الأصدقاء وجهات الاتصال لطلب المساعدة.

غالبًا ما يزعم هؤلاء الأشخاص أنهم يرسلون رمز أمان WhatsApp الخاص بهم إليك ويطلبون إعادته إليهم، ربما ينتمي رمز الأمان هذا إلى الضحية ويمكّن المحتالين من الاستيلاء على حساباتهم.

يطلب WhatsApp من المستخدمين توخي اليقظة والتحقق من هوية الشخص عبر مكالمة هاتفية أو ملاحظة صوتية.