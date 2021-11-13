فيديو.. لحظة استقبال ماكرون للرئيس السيسي بـ قصر الإليزيه

استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرئيس عبد الفتاح السيسي بـ قصر الإليزيه، بـ باريس، وكان الرئيس السيسي أول الحاضرين للمؤتمر الدولي الخاص بالشأن الليبي، وذلك نظرا لمكانة مصر، واهتمامها بالوضع فى ليبيا والعلاقات القوية بين الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي.

ونشر المتحدث الرسمي عبر صفحته الرسمية الفيس بوك فيديو يظهر فيه استقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للرئيس السيسي .

وجاء بعد الرئيس السيسي مجموعة كبيرة من القادة والممثلين لـ بلادهم، مثل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف.

وتستضيف باريس، مؤتمرا دوليا بشأن ليبيا لمناقشة آليات إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في ديسمبر المقبل، بالإضافة إلى ملف إخراج المرتزقة.

ويركز المؤتمر، الذي يعقد برئاسة مشتركة فرنسية إيطالية ألمانية إضافة إلى الأمم المتحدة، على توسيع دائرة الدول المشاركة، وخصوصا المعنية بالشأن الليبي.