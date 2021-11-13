مدرب أنجولا : فرضنا أسلوبنا في البداية ومنتخب مصر الأفضل بـ إفريقيا

علق بيدرو جونسالفيس المدير الفني لـ منتخب أنجولا على تعادل منتخب بلاده أمام نظيره منتخب مصر فى تصفيات المونديال.

قال مدرب انجولا عبر تصريحات تليفزيونية: لاعبو أنجولا قدموا مباراة جيدة أمام منتخب مصر مساء الجمعة في الجولة الخامسة من المرحلة الثانية لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022.

أضاف: كانت مباراة مهمة جدا لنا وعلى اللاعبين أن يؤمنوا بقدراتهم ولقد أدى كل منهم بشكل طيب ولدي مشروع مع أنجولا لكني أريد موارد ومناخا جيدة ولعبنا ضد أفضل فريق في أفريقيا.

ووجه مدرب انجولا التهنئة إلى منتخب مصر على التأهل للدور الحاسم وقال : تستحق ذلك بإعتباره الفريق الأفضل في المجموعة والمرشح الأبرز أداؤنا كان جيدا وكان علينا اللعب بهذا الشكل ليؤمن الناس بنا.



واختتم مدرب انجولا حديثه قائلا: فرضنا أسلوبنا منذ بداية المباراة لكن بعد الهدف الثاني توقعنا ردة فعل من منتخب مصر التي ضغطت بقوة وقلصت الفارق في الشوط الأول وهذا ما زاد الحافز لدى لاعبيها والمباراة فى النهاية جاءت متكافئة.

تفاصيل مباراة مصر وأنجولا



مارس منتخب أنجولا الضغط على منتخب مصر في الدقائق الأولى من المباراة، ووصل إلى منطقة جزاء الشناوي أكثر من مرة ولكن لم يهدد مرمى الفراعنة.

واستحوذ منتخب مصر على الكرة في الدقيقة 5 من عمر المباراة وحاول تنظيم هجمة يهدد بها مرمى أنجولا، أو يخطف هدف أول، ولكن أغلق منتخب أنجولا خطوط دفاعاته بإحكام.

وخرج ماتيوس جاليانو كوستا قائد منتخب أنجولا في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة، بعد أن شارك في مباراته الأخيرة الدولية أمام منتخبنا الوطني.

وتألق محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر في الدقيقة 17 من عمر المباراة ومنع دخول قذيفة قوية مرماه وحرم أنجولا من تسجيل هدف التقدم.

وأحدث مصطفى محمد لاعب منتخب مصر خطأ أمام منطقة جزاء الشناوي في الدقيقة 21، بعد تدخله بقوة على أحد لاعبي المنتخب الأنجولي، ومرت بسلام على مرمى الشناوي.

وشكل منتخب مصر الهجمة الأولى على مرمى أنجولا عن طريق محمد شريف في الدقيقة 23 من عمر المباراة الذي سدد كرة رائعة من فوق الحارس ولكنها علت المرمى وكان مصيرها خارج الملعب.

وفي دربكة دفاعية؛ ارتدت الكرة من دفاعات منتخب مصر إلى هيلتر كوشتا لاعب أنجولا، وأسكنها الشباك من تسديدة قوية على يمين الشناوي، وأعلن عن الهدف الأول لمنتخب أنجولا.

وتدخل أكرم توفيق لاعب منتخب مصر على لاعب أنجولا، وأسقطه داخل منطقة الجزاء، وتصدى ايمبالا انزولا للكرة وسدد الكرة في مرمى الشناوي لتصبح النتيجة 2-0 للغزلان السوداء، إلي أن تمكن المنتخب المصري من تقليص الفارق بهدف في الدقيقة الأخيرة من الوقت الضائع وذلك بتسديدة بأقدام محمد النني.



أجرى كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر تبديلان في بداية شوط المباراة الثاني بخروج مصطفى محمد ونزول مروان حمدي، وخروج عبد الله السعيد ونزول حمدي فتحي.

اعتدى لاعب منتخب أنجولا على كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، خلال المباراة التي تقام على ملعب استاد 11 نوفمبر، ضمن منافسات تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.