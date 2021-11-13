محافظ أسوان يوجه بإستئناف الملاحة وفتح الطرق عقب انتهاء العاصفة وتوقف الأمطار

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان باستئناف حركة الملاحة النهرية فى مجرى نهر النيل وبحيرة ناصر، بجانب إعادة فتح الطرق السريعة مع التزام سائقي المركبات بالتهدئة والسرعات المقررة عقب استقرار الأحوال الجوية.

ويأتي ذلك في إطار متابعة تداعيات سوء الأحوال الجوية وتقلبات الطقس وعقب انتهاء العاصفة الترابية وتوقف سقوط الأمطار الرعدية على بعض مراكز ومدن المحافظة.



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وكشف محافظ أسوان بأنه جاري العمل على إعادة التيار الكهربائي تدريجياً بعد خروج عدد من محطات التغذية الكهربائية من الخدمة ، لافتاً إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بإشراف من اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة تتابع أولاً بأول أعمال شفط وكسح المياه من الشوارع والمناطق السكنية مع رفع الأشجار التي سقطت بسبب قوة الرياح، علاوة على اصلاح أعمدة الإنارة والهوائيات الكهربائية ، وهو الذى يتوازى مع توفير كميات من الأمصال بالمستشفيات والوحدات الصحية للتعامل مع أى حالات مصابة بلدغات العقارب والثعابين.

و شهدت بعض المناطق بمدينة أسوان ظاهرة هى الغريبة والفريدة من نوعها شهدت بعض المناطق بمدينة أسوان تساقط الثلوج ، كما أضاء البرق سماء المحافظة ، وسط أصوات الرعد والأمطار الرعدية الكثيفة.

وعلى الفور أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته بوقف حركة الملاحة النهرية فى مجرى نهر النيل من أسوان إلى إدفو شمالاً ،وأيضاً ببحيرة ناصر، بجانب قيام إدارة المرور بغلق الطرق السريعة مؤقتاً بعد انعدام الرؤية الأفقية بسبب العاصفة الترابية والأمطار التي أدت لانخفاض مستوى الرؤية وخاصة أمام حركة المركبات برياً و البواخر السياحية والدهبيات والمراكب الشراعية ومراكب الصيد والعبارات والمعديات الخاصة نيلياً.

جاء ذلك أثناء متابعته لموقف تداعيات سوء الأحوال الجوية وتقلبات الطقس بسبب هبوب عاصفة ترابية وسقوط أمطار رعدية غزيرة ومتوسطة على مركزي أسوان ودراو وبعض المناطق بمركز نصر النوبة.

كما ناشد محافظ أسوان المواطنين بالالتزام بمنازلهم وتجنب مواقع وجود الأشجار والهوائيات الكهربائية، بالإضافة إلى أهمية التزام سائقى المركبات والسيارات المختلفة بوقف التحرك والتهدئة للحد من الحوادث المرورية وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين ، مؤكداً على أن هناك تواصل مستمر من خلال غرفة العمليات الرئيسية مع غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والجهات الأخرى لمتابعة الموقف أولاً بأول والتي تم تخطر حتى الآن بأي حوادث .

و تنطلق صباح الغد السبت إنتخابات نادي أسوان الرياضي لإختيار مجلس إدارة جديد يقود "تماسيح النيل" لدورة مقبلة خلال الفترة من عام 2021 وحتى 2025، ويشارك فيها 12 ألفا و234 ناخب وناخبة من أعضاء الجمعية العمومية.