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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اليوم.. نظر استئناف المتهمين في انهيار عقار جسر السويس

شعار المحكمة
شعار المحكمة

تنظر اليوم محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، استئناف المتهمين في إنهيار عقار جسر السويس، على حكم حبسهم من سنة إلى 3 سنوات في اتهامهم بانهيار عقار مكون من 11 طابق والتسبب خطأ في وفاة 25 شخص وإصابة 25 آخرين، والمعروفة إعلاميا بـ "انهيار عقار جسر السويس".

 

 وكانت قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس بحكمها على 9 متهمين، في واقعة انهيار عقار جسر السويس المنكوب.

 

وكانت النيابة العامة، أحالت ٩ متهمين في واقعة انهيار عقار  بجمعية عمر بن الخطاب بحي السلام أول ، وهم خمسة من مالكيه وثلاثة مقاولين ومالك مصنع فيه.

 

وكشفت التحقيقات اتفاق ملاك العقار مع المقاولين الثلاثة المتهمين على بناء أربعة أدوار متكررة به دون ترخيص من الجهة المختصة، مما أسفر عنه رفع أحمال زائدة على أعمدة العقار وزيادة الإجهادات الواقعة عليها.

 

 وأقامت النيابة العامة الدليل قبل المتهمين من شهادة ما يربو على خمسين شاهدًا من المصابين وأهالي المتوفين ومالكي بعض الوحدات بالعقار من غير المقيمين فيه وجيران وحراس بعض العقارات المجاورة، ومسئولين إداريين وخبراء فنيين، وكذا من إقرارات بعض المتهمين بإقامتهم الأعمال المخالفة بدون ترخيص، وما أسفر عنه فحص اللجنة المشكلة بقرار «النيابة العامة» من «المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء» المنتهي إلى تسبب الأعمال المخالفة المشار إليها في انهيار العقار، وما ثبت من اطلاع «النيابة العامة» على المستندات المتعلقة بالعقار ومنها عقد المشاركة المحرر بين المالكين والمقاولين المتهمين بإقامة الأعمال المخالفة، وكذا عقود بيع بعض الوحدات السكنية بالأدوار المخالفة للغير.

 

و عاقبت المحكمة كلا من:

١ - سحر محمد ابو الحسن احمد بالحبس سنة وكفالة ٥٠ الف

٢ - عادل محمد ابو الحسن احمد بالسجن سنة وكفالة ٥٠ ألف جنيه

٣ - ايمان محمد ابو الحسن احمد بالحبس سنة وكفالة ٥٠ ألف جنيه

٤ - اسامة محمد ابو الحسن احمد بالحبس ٣ سنوات والنفاذ

٥ - رجائي محمد ابو الحسن احمد ( هارب ) بالحبس سنة وكفالة ٥٠ ألف 

٦ - محمد محمود محمد محمود بالحبس ٣ سنوات والنفاذ 

٧ - علي عبد الحليم حسين حميدة بالحبس ٣ سنوات والنفاذ

٨ - عبد الغني حميدة عبد الغني ( هارب ) بالحبس سنة وكفالة ٥٠ ألف جنيه

٩ - وليد محمود محمد عبد الدايم بالحبس ٣ سنوات والنفاذ ( هارب)

 

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