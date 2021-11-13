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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شاهد| موجة إصابات جديدة بـ "كورونا " تجتاح عددا من الدول الأوربية

كورونا
كورونا

عرضت قناة " سكاي نيوز " تقريرًا عن موجة إصابات جديدة بكورونا تجتاح عدد من مناطق العالم .

وأفاد التقرير ، أن عدد من الدول الأوروبية والآسيوية أعلنت اتخاذ تدابير للحد من تفشي الفيروس ، ففي ألمانيا حث المعهد المسئول عن مكافحة الأمراض على تقليل الاختلاط وإلغاء بعض الأحداث الاجتماعية وذلك بعد تزايد عدد الحالات في بعض الأيام إلى 50 ألف إصابة .
 

 

وتابع التقرير ، أن دولة النمسا أيضًا عملت على تطبيق قوانين لمنع تجول من لم يحصل على اللقاح وذلك بعد الزيادة الحادة للإصابات ، وفي هولندا أغلقت الحكومة إغلاقًا جزئيًا لمدة ثلاث أسابيع وحثت على التوجه للعمل من المنزل .


وذكر التقرير ، أن في الدنمارك أعادت السلطات العمل بنظام الدخول الخاص لبعض الأماكن والخدمات العامة كالمطاعم وحافلات النقل بعد زيادة الحالات التي تتلقى العلاج في المستشفيات .
 

ومن جانبه تستعد روسيا لتطبيق قوانين لتقييد دخول الأماكن العامة وفي آسيا تبنت الحكومة خطة لمواجهة الموجة الجديدة تتضمن استقبال المزيد من المصابين في المستشفيات لتفادي الأزمة التي شهدتها البلاد سابقًا في الطاقة الاستيعابية للمنشآت الصحية .
 

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