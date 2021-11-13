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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أكلات من الجزائر .. طريقة عمل مقروط في المنزل

طريقة عمل مقروط
طريقة عمل مقروط

مقروط من الحلويات المشهورة و المعروفة بالمطبخ الجزائري، ويتميز مقروط بمذاقه الشهي و اللذيذ الذي يجعلك تحرص على تطبيقها و تحضيرها في المنزل بأسهل الخطوات و أقل المكونات.

 

قدمت الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد  على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل مقروط فيما يلي…

مقادير مقروط


2 كوب سميد

كوب دقيق

 ملعقة كبيرة خميرة 

ربع كوب سمسم

 ملعقة كبيرة سكر

 كوب زيت

ماء ورد 

رشة ملح

 كوب ماء

 

 خليط التمر

تمر

 زيت

ماء

 ماء ورد 


طريقة تحضير مقروط


* يقلب التمر مع الزيت على النار ثم يضاف ماء الورد وملعقة ماء إلى خليط العجوة

* يخلط السميد والدقيق والسكر والخميرة وماء الورد والسمسم ورشة الملح

* يضاف الزيت ويعجن الخليط ويضاف الماء حتى الحصول على عجينة

* تفرد العجينة بالنشابة فى شكل دائرى ويفرد خليط التمر على العجينة

* تلف رول ويشكل الوجه بالسكينة ثم تقطع وترص فى صينية وتوضع فى الفرن حتى النضج وتقدم

 

مقروط المطبخ الجزائري مقادير مقروط طريقة تحضير مقروط الشيف نجلاء الشرشابى

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