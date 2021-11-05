سهلة وسريعة.. حلويات يمكن للأطفال تحضيرها

يشعر الأطفال بالرغبة في تناول بعض حلويات، وهناك بعض حلويات يمكن للأطفال تحضيرها بأنفسهم، وجمعيها صحية وبسيطة في طريقة التحضير، وإن كان طفلك من محبي المطبخ ويريد تحضير حلويات فيمكنك الاقتباس من الوصفات التالية .

حلويات يمكن للأطفال تحضيرها





1- بودينغ الأرز مع الموز :

تعتمد طريقة تحضير بودينغ الأرز مع الموز في نضع 3 معالق كبيرة من بودينغ الأرز في أسفل كأس أو صحن زجاجي ونضع فوقها طبقة من الزنجبيل المبشور ثم طبقة من الكريمة المخفوقة وفوقها طبقة من شرائح الموز، وأعيد ترتيب نفس الطبقات بالتسلسل ثم نضع على الطبقة الأخيرة الكريمة المخفوقة مع رشة من الزنجبيل المبشور ونضع الخليط في البراد قبل التقديم بـ 10 دقائق.





2- كعكات بلسميك الفراولة :

تعتبر طريقة تحضير كعكات بلسميك الفراولة بسيطة؛ حيث تتم عبر مزج 3 أكواب من شرائح الفراولة في وعاء متوسط وملعقتين كبيرتين من السكر وملعقتين كبيرتين من خل البلسميك وربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، ونترك الخليط لمدة 20-30 دقيقة حتى يتحول إلى شراب محلى من الفراولة، نسكب ملعقة كبيرة من الشراب فوق قطع البسكويت وتصبح جاهزة للأكل.

حلويات يمكن للأطفال تحضيرها





3- - كرات (رول) الشوكولاتة والكريز :

تعتمد طريقة عمل كرات الشوكولاته والكرز على إضافة علبة واحدة من الحليب المكثف المحلى و ملعقتان من مربى الكرز و 2 ملعقتين من مسحوق الكاكاو و1 ملعقة كبيرة من الزبدة، ثم ضعي جميع هذه المكونات في وعاء صغير وعلى نار متوسطة مع التحريك باستمرار مدة 15-20 دقيقة حتى يتجانس الخليط ويصبح سميكا، ثم ننقل المزيج الى طبق ونتركه حتى يبرد لمدة ساعة على الأقل حتى يصبح متماسكا عند اللمس، وعندما تبرد تؤخد كمية صغيرة باليد ويصنع منها رول صغير ثم يتم تمرير كل كرة صغيرة (رول) فوق قطع الشوكولا المبروشة أو السكاكر المبروشة الملونة حتى يتم تغطية سطح الرول بالكامل .



5 - تارت كريمة المانجو :

تعتبر طريقة تحضير تارت كريمة المانجو وصفة بسيطة؛ حيث نقوم بسكب مقدار 2 ¼ أوقية من الجيلاتين غير المنكه في وعاء مخصص للميكرويف و نضيف 1/3 كوب ماء، ثم نحرك المزيج ونتركه مدة 2 دقيقتين، ونضع الوعاء في الميكروويف على درجة عالية لمدة 30 ثانية حتى يذوب الجيلاتين بشكل كامل. نهرس فاكهة المانجو مقدار، ونضيف 2 ½ كوب من قطع المانجو ونضيف ½ كوب عصير الليمون الحامض و ¾ كوب من الحليب المكثف المحلى ونضعهم في خلاط كهربائي، ثم نقوم بخلط المواد جيدا ثم نضيف الجيلاتين المذوب ونعيد الخلط، ونسكب كريمة المانجو فوق قطع كراكرز أو تارت مجهزة مسبقا ونضعها بالبراد لمدة ساعتين على الأقل، ويمكن تزيينها بقشدة الكريما.