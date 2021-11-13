بتكلفة 2.4 مليار جنيه .. رئيس الوزراء يعلن عن مشروع طبي متكامل بمحافظة السويس ضمن التأمين الصحي

قال رئيس الوزراء ، الدكتور مصطفى مدبولي ، خلال زيارته التفقدية لمدينة السويس ، صباح اليوم ، إن المحافظة تشهد مشروعا طبيا لمركز متكامل يضم 570 غرفة تشمل جميع التخصصات الطبية الدقيقة ، موضحا أنه من المستهدف الانتهاء منه في مارس القادم ، بتكلفة 2.4 مليار جنيه .

وأضاف رئيس الوزراء ، خلال مؤتمر صحفي بحضور وزير التنمية المحلية ومحافظ السويس ، إن المحافظة تشهد تطوير 34 منشأة طبية داخل المحافظة لتقديم الخدمة المتميزة لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة .

وأردف أن هناك مشروعات أخرى لتطوير المستشفى الجامعي ، ومشروعات لتطوير ترعة الاسماعيلية ضمن تطوير الترع في مصر .

