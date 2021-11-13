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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بتكلفة 2.4 مليار جنيه .. رئيس الوزراء يعلن عن مشروع طبي متكامل بمحافظة السويس ضمن التأمين الصحي

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء

قال رئيس الوزراء ، الدكتور مصطفى مدبولي ، خلال زيارته التفقدية لمدينة السويس ، صباح اليوم ، إن المحافظة تشهد مشروعا طبيا لمركز متكامل يضم 570 غرفة تشمل جميع التخصصات الطبية الدقيقة ، موضحا أنه من المستهدف الانتهاء منه في مارس القادم ، بتكلفة 2.4 مليار جنيه  .

وأضاف رئيس الوزراء ، خلال مؤتمر صحفي بحضور وزير التنمية المحلية ومحافظ السويس ، إن المحافظة تشهد تطوير 34 منشأة طبية داخل المحافظة لتقديم الخدمة المتميزة لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة .

وأردف أن هناك مشروعات أخرى لتطوير المستشفى الجامعي ، ومشروعات لتطوير ترعة الاسماعيلية ضمن تطوير الترع في مصر . 
 

رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى مدينة السويس المستشفى الجامعي ترعة الاسماعيلية

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