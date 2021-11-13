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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات لتطهير وتعقيم الكورنيش وتحرير 30 مخالفة نظافة وإشغالات بالمنيا

تعقيم كورنيش النيل
تعقيم كورنيش النيل بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية كل بنطاق مركزة، بتكثيف الحملات الميدانية لمتابعة الحالة العامة للشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية من حيث رفع تراكمات القمامة والاهتمام بكفاءة منظومة النظافة العامة، ومتابعة مدى الالتزام بتنفيذ التعليمات بتطبيق مواعيد الغلق الشتوية وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

من جانبها حررت الوحدة المحلية لمدينة المنيا 30 مخالفة متنوعة من خلال الحملات التي نظمتها الوحدة المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية، بالمرور على المحال التجارية والمطاعم والمقاهي ومواقف السيارات ووسائل النقل العامة، بالإضافة للمرور على الشوارع الرئيسية للتأكد من رفع تراكمات القمامة والإشغالات والعمل على إزالة المخالفات وتطبيق أحكام القانون.

أوضح الدكتور محمد حلمي رئيس المدينة، أنه بجانب تنظيم الحملات تم القيام بأعمال التطهير والتعقيم لمنطقة كورنيش النيل، ورفع جميع المخلفات، وذلك بهدف الحفاظ على المسطحات الخضراء و لإضفاء مظهر جمالي وحضاري، مشيراً إلى ان الحملات أسفرت عن تحرير 30 مخالفة منها 22 مخالفة لعدم ارتداء المواطنين الكمامات الواقية وعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، 4 مخالفات لعدم تطبيق معايير النظافة، و4 مخالفات للتعدي على حرم الطريق، مؤكدا على استمرار تنظيم الحملات بصفة دوري ومستمرة.
 

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