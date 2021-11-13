عاطف عبد الجابر رئيسا لـ نادي المنيا الرياضي ويونس نائب وفايز للصندوق

اعلن المستشار أحمد السيد محمود رئيس اللجنة العامة لانتخابات المنيا نتيجة الانتخابات والتي أسفرت عن تصويت ٢٧٥١ ناخبا من اصل ٤٥٢٥ ناخبا لهم حق التصويت، من بينهم ٢٣٣٠ صوتا صحيحا ، و ٤٢١ صوتا باطلا.

واسفرت الانتخابات عن فوز المحاسب عاطف عبد الجابر برئاسة مجلس الإدارة بإجمالي أصوات ١٢٤١، ومصطفى فتحي يونس نائبا لرئيس مجلس الإدارة بإجمالي أصوات ٦٣١ وخالد فايز امين صندوق بإجمالي أصوات ٧٣٢.

أعضاء فوق السن : رحاب سراج ١٢٤٣صوت ونور الدين مدكور ١١٩٨صوت وشادي عادل ٩٨١ صوت واحمد علي رجب ٧٣٧ صوت وهاني صدقي ٧١٢ صوت.

و تحت السن فاز كل من علي بهاء فكري ١٤٦٦ صوت ومحمود فتح الله ١٣٤٥ صوت.

وشهدت انتخابات مجلس إدارة نادي المنيا الرياضي، إقبال كبير من أعضاء الجمعية العمومية ، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة لانتخاب 10 أعضاء بين 38 مرشحا يتنافسون على مقاعد المجلس .

وحرص رجال الدين الاسلامي والمسيحي والسياسيين والشعبين والرياضيين على المشاركة في التصويت.

وفتحت اللجان الثمانية أبوابها منذ التاسعة صباحا تحت إشراف قضائي كامل برئاسة المستشار أحمد السيد محمود نائب رئيس هيئة قضايا الدولة لقطاع شمال الصعيد واستمرت عملية التصويت حتى السابعة مساءً.

ويبلغ إجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية نحو 6501 عضوا ومن قام بتسديد الاشتراك السنوي ولهم حق التصويت في تلك الانتخابات 4525 عضواً ، وفي حالة تصويت 1000 ناخب يكون قد اكتمل النصاب القانوني .

ويتنافس خلال تلك الانتخابات 38 مرشحاً بعد أن تقدم 40 مرشحاً بأوراق ترشحهم، وتم إنسحاب 2 منهم

حيث يتنافسون المتقدمون على 10 مقاعد منها مقعد رئيس مجلس الإدارة، ومقعد نائب الرئيس، ومقعد أمين الصندوق، ومقعدين عضوية تحت السن و5 مقاعد عضوية فوق السن .