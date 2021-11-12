نجم الزمالك يروج لوالده في انتخابات نادي المنيا الرياضي

قدم صدى البلد بثا مباشرا لنجم نادي الزمالك احمد سيد زيزو والذي استغل فترة التوقف الدولي و الراحة التي منحها الجهاز الفني لنادي الزمالك في تواجده لمؤازرة والده مصطفي زيزو والدي يخوض الانتخابات على مقعد أمانة الصندوق مقاعد في الانتخابات التي يتنافس عليها 38 مرشح يتم اختيار 10 منهم.

حيث قام " زيزو" بالتقاط الصور التذكاري مع أعضاء الجمعية وانصار المرشحين الآخرين.

وشهدت انتخابات مجلس إدارة نادي المنيا الرياضي، إقبال كبير من أعضاء الجمعية العمومية ، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة لانتخاب 10 أعضاء بين 38 مرشحا يتنافسون على مقاعد المجلس .

وقد حرص رجال الدين الاسلامي والمسيحي والسياسيين، والشعبين والرياضيين على المشاركة في التصويت .

حيث انطلقت صباح اليوم انتخابات نادي المنيا الرياضي، والتي يتنافس فيها 38 مرشحا على 10 مقاعد تمثل مجلس الإدارة الجديد.

وفتحت اللجان الثمانية أبوابها منذ التاسعة صباح اليوم تحت إشراف قضائي كامل برئاسة المستشار أحمد السيد محمود نائب رئيس هيئة قضايا الدولة لقطاع شمال الصعيد وتستمر عملية التصويت حتى السابعة مساءً.

ويبلغ إجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية نحو 6501 عضوا ومن قام بتسديد الاشتراك السنوي ولهم حق التصويت في تلك الانتخابات 4525 عضواً ، وفي حالة تصويت 1000 ناخب يكون قد اكتمل النصاب القانوني .

ويتنافس خلال تلك الإنتخابات 38 مرشحاً بعد أن تقدم 40 مرشحاً بأوراق ترشحهم، وتم إنسحاب 2 منهم وهما المرشحان : محمد ابو القاسم على مقعد العضوية فوق السن، والعميد رأفت مختار المرشح على منصب أمين الصندوق.

حيث يتنافسون المتقدمون على 10 مقاعد منها مقعد رئيس مجلس الإدارة، ومقعد نائب الرئيس، ومقعد أمين الصندوق، ومقعدين عضوية تحت السن و5 مقاعد عضوية فوق السن .

فعلى مقعد رئيس مجلس الإدارة يتنافس مرشحين اثنين فقط هما عاطف عبد الجابر محمد

عضو مجلس شورى سابق ورئيس مجلس الإدارة الحالي ومحمد حمدي ماضي باحث قانوني بإدارة المنيا التعليمية ورئيس مجلس إدارة النادي الأسبق.

ويتنافس على منصب نائب رئيس مجلس الإدارة 5 مرشحين أحمد عمر حسن مستشار بالنيابة الإدارية ووافي محمد منصور رئيس مبيعات بشركة جلاسكو للأدوية ومصطفى فتحي يونس محامي أول بالبنك الزراعي وأحمد ثروت أحمد الشهير بـ"ثروت أبو عاليه"مهندس معماري حر وأحمد عاطف رشاد والشهير بـ"أبو عايد" مدير منطقة المنيا بشركة وادي النيل للغاز

ويتنافس على منصب أمين الصندوق 5 مرشحين هم أحمد مصطفى أحمد الشهير بـ"أحمد مازن"

مدير إدارة ايرادات قطاع توزيع الكهرباء بالمنيا ومصطفى محمد سيد الشهير بـ" مصطفى زيزو"

مدير مدرسة الحي المتميز للتعليم الأساسي وخالد فايز عبد العزيز باحث تنمية إدارية بمجلس الدولة ومحمد فتحى محمد مدير الشئون المالية بالغرفة التجارية وجمال سالم وراء محاسب حر

وعلى منصب عضو مجلس إدارة تحت السن يتنافس 4 مرشحين هم محمود فتح الله عبد الفتاح محامي حر وعلي بهاء فكري مهندس مدني وباسل عماد عبد البديع محامي بإدارة الشئون القانونية بشركة "رويال"وإسلام رفعت مهني

مدير مكتب أمين جامعة دراية.

وعلى منصب عضو مجلس إدارة فوق السن يتنافس 22 مرشحاً هم وائل حسين أحمد خطاب

استاذ جامعي بكلية التربية الرياضية وسامح عبد الحكيم عبدالمجيد المدير الإداري للمدارس البريطانية بالمنيا وياسر عبد الوهاب محمد

مدير إدارة بشركة مصر للتأمين وشادي عادل شادي صاحب شركة جلوبال للتوريدات والمستلزمات الطبية وايمن محمد عبد الرحمن " ايمن الأفندي"عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية

وياسر السيد دياب صاحب مؤسسة سيجما للمستلزمات الطبية واسامة عبد الخالق عبد الوهاب والشهير بـ"أسامة الطويل" صاحب شركة الطويل للمقاولات وأحمد خيري محمد مرزوق

صاحب الشركة العالمية للتوريدات والمقاولات ومحمد رجب نجيب مهندس كهرباء حر ومحمد طارق الفولي الشهير بـ"طارق الجندي"

مدير مدرسة التجريبية (١) وأحمد علي حلمي الشهير بـ"أحمد حلمي" معد برامج الإذاعة والتليفزيون وأيمن عمر محمد والشهير بـ" ايمن مقلد" محامي حر ونور الدين مدكور حسن

محامي ممتاز بشركة التعاون للبترول وعصام محمد عبد الحميد والشهير بـ" عصام عبد الكافي"

مدير إدارة التفتيش بالإدارة المالية وهشام شهير محمد مدير شركة مقاولات عبد الوهاب ومحمد فاروق عبد الحميد مدير حسابات بالمديرية المالية

وأحمد علي محمود والشهير بـ" أحمد علي رجب"

مخرج بالقناة السابعة وعمرو بدوي عبد الغني

أخصائي توعية بشركة مياه الشرب ورحاب سراج الدين محمد مدرس بكلية الآداب واسلام بشر كيلاني باحث قانوني بمباحث التهرب الضريبي ومحمد علي محمد والشهير بـ"محمد السويفي"

مدير كبار الزوار بديوان المحافظة وهاني أحمد هشام الشهير ب " هاني صدقي" العلاقات العامة بالغرفة التجارية.

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