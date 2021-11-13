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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

دراسة بجامعة سوهاج : الفيس بوك وتويتر الأكثر نشرا للأخبار الكاذبة

لجنة الإشراف والمناقشة
لجنة الإشراف والمناقشة خلال مناقشة الباحث

أظهرت دراسة ماجستير تحت إشراف الدكتور صابر حارص أستاذ الإعلام بجامعة سوهاج والدكتورة نها عبدالمعطي في قسم الإعلام بجامعة سوهاج  أن الأخبار الزائفة تكثر أثناء الأزمات والأوبئة والأمراض، وفي أوقات الصراعات السياسية والمظاهرات والاحتجاجات والانتخابات والعمليات الإرهابية والفتن الطائفية.

وأكدت الدراسة التي نال بها المعيد عبدالسلام مبارك  درجة الماجستير بامتياز- على لسان الشباب- أن الأخبار الكاذبة ساهمت في تشويه سمعة الآخرين وهزت الثقة في مصداقية وسائل الإعلام وفي أمن المجتمع عامة والحياة السياسية، كما ساهمت في التشكيك في العقائد والثوابت الدينية والمجتمعية وتركت أضرارا اقتصادية على الدولة.

وأوضحت الدراسة -التي ناقشها كل من الدكتورة أميمة محمد عمران أستاذ الإعلام بجامعة أسيوط والدكتور أحمد حسين أستاذ الإعلام بجامعة سوهاج- أن انخفاض نسبة الوعي لدى الشباب وتراجع دور الإعلام الرسمي في توضيح الحقائق كاملة وعدم الإفصاح عن الحقائق أول بأول وتأخير إصدار البيانات من الجهات الرسمية  تجاه الأحداث والقضايا المثارة هي أهم أسباب وقوع الشباب في تصديق الأخبار الكاذبة.


وأظهرت الدراسة أن  الشباب يتعرضون أكثر للأخبار الكاذبة على الفيس بوك ثم تويتر  وواتس آب ثم انستجرام وتليجرام وسناب شات، وأن الأخبار السياسية هي أكثر الأخبار زيفا ثم  الأخبار التعليمة وغيرها .

 وأوصت الدراسة بعدم مشاركة الأخبار أو تداولها قبل التحقق من صحتها واهتمام المؤسسات الأمنية بملاحقة مروجي الأخبار الزائفة ومحاسبتهم وفقا لقوانين محدثة وتعريف الشباب بآليات التضليل الإعلامي على مواقع التواصل الاجتماعي، وآليات التحقق من الصور والمعلومات والفيديوهات  حتى يستطيعوا التمييز بين الأخبار الزائفة والأخبار الصحيحة.

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