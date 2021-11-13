سلة الاتحاد السكندري تصعد لنهائي دوري المرتبط بعد الفوز علي سموحة

تأهل فريقي كرة السلة بنادي الاتحاد السكندري إلى نهائي دوري المرتبط بعد الفوز على فريقي سموحة في نصف النهائي بنتيجة 91 /66 للرجال ونتيجة ٦٤/٦١ للشباب تحت 18 سنة ليعلن سيد البلد عن صعوده للقاء النهائي أمام غريمه التقليدي فريق الأهلي الذي صعد إلى النهائي بعد فوزه على فريق الجزيرة في نصف النهائي.



وجاءت فترات لقاء الرجال كالأتي:-

الفترة الأولي تقدم الاتحاد ٢٢/١٥.

الفترة الثانية تقدم الاتحاد ٤٢/٢٨.

الفترة الثالثة تقدم الاتحاد ٦٤/٥٧.

الفترة الرابعة فوز سيد البلد ٩١/٦٦.



وتقام لقاءات النهائي على المركز الأول والثاني بين فريقي الاتحاد والأهلي يومي الاثنين والاربعاء القادمين لقاء المرتبط في الخامسة والنصف مساء على صالة دكتور حسن مصطفى الفرعية والرجال في الثامنة مساء على صالة حسن مصطفى الرئيسية.