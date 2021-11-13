محافظ قنا: الأحوال الجوية في تحسن ولا تعطيل لـ الدراسة غدا.. فيديو

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن هيئة الأرصاد أعلنت أن محافظات جنوب الصعيد سوف تتعرض لتقلبات جوية .



وأضاف أشرف الداودي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" لا توجد أمطار في مدن قنا ولكن كان هناك أمطار على سلاسل جبال البحر الأحمر وهناك تحسن في الاحوال الجوية في المحافظة ".



وتابع أشرف الداودي:" كان هناك تجهيز من كافة الجهات المعنية من أجل مواجهة الأمطار والسيول، مضيفا:" تم غلق 3 طرق بسبب الأمطار والسيول لحين انتهاء موجة الطقس السيء والسيول التي تهبط من الجبال ".

واكلم اشرف الداودي:" لا خسائر في الأرواح أو المنشآت نتيجة الطقس السيئ، ولا تعطيل للدراسة غدا ".