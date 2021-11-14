مشاهد مأساوية.. شهود عيان يرون تفاصيل ساعات الرعب وقت سيول أسوان

شهدت محافظة أسوان على مدار اليومين الماضيين ظاهرة استثنائية تمثلت في سقوط كميات كبيرة من مياه الأمطار، والثلوج، والتي تسببت في حالة كبيرة من الخوف والفزع بين الأهالي باعتبارها ظاهرة غير مسبوقة أن تشهد تلك المحافظة كل تلك الكميات من الأمطار والثلج.

ووفقا لشهود عيان من أهالي محافظة أسوان، أكد "محمد. س" أحد أهالي منطقة عزبة الحدود أشرف عبد المريد بأن الأجواء الصعبة التى شهدناها امس تعتبر بمثابة يوم القيامة حيث أنه حتى المساء كانت الأمور مستقرة، وتفاجئنا بالعواصف الترابية الشديدة والأمطار الرعدية الكثيفة والغزيرة.

وأوضح أن معظم البيوت والمنازل المبنية هى من الطوب اللبن وتعرضت مع هذه الواقعة للتصدع والإنهيارات بها، وخرج الأهالى من منازلهم وسط التصويت والمناشدة للخروج من هذه الأزمة.

وناشد الأهالي كافة المسئولين بالحكومة والدولة لتقديم أوجه المساعدة العاجلة لإعادة بناء منازلهم مرة أخرى وتوفير حياة مستقرة للأسر المتضررة، وأن يتم إدراجهم ضمن البرامج الإنسانية العديدة والمبادرات الإنسانية الرئاسية وتكافل وكرامة لتحقيق الإستقرار الأسرى والمعيشي لهم.

فيما أشارت إحدى السيدات بالمنطقة بأن منزلها تعرض لحدوث تصدع وإنهيار جزئي له، ولكن فى نوع متميز من التكافل الإجتماعي الذي تعيشه محافظة أسوان بين أهلها الطيبين قام الجيران من أهالى المنطقة بإستضافتها في منزلهم للحفاظ علي سلامتها.

وكان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان قد أعلن عن منح طلاب المدارس بجميع المراحل والإدارات التعليمية أجازة إستثنائية غداً الأحد وذلك بالتنسيق مع الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بهدف الحفاظ على سلامة وأرواح الطلاب في ظل احتمالية استمرار سوء الأحوال الجوية ، بجانب إتاحة الفرصة لشفط تراكمات المياه والتأكد من سلامة المنشآت والوصلات الكهربائية .

وأشار محافظ أسوان، إلى أنه لا توجد وفيات جراء لدغات العقارب والثعابين ، ولكن كلها إصابات بلغت أعدادها 503 مواطن حتى الآن، مؤكدا على أنه جارى حصر جميع الخسائر سواء من الانهيارات الجزئية أو الكلية للمنازل والمباني ، وأكد محافظ أسوان أنه جارى إعداد تقرير عن حالة المدارس والكليات بجامعة أسوان والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لاتخاذ القرار المناسب حيالها .

كما تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الجهود الجارية لإحتواء تداعيات تعرض عدد من مراكز ومدن المحافظة لعاصفة ترابية وأمطار رعدية غزيرة ومتوسطة نتيجة سوء الأحوال الجوية ، وقد وجه المحافظ إلى تكثيف أعمال سيارات الشفط والكسح والمدمجة بإجمالى 12 سيارة ، مع فتح أغطية البالوعات لسحب المياه المتراكمة من الشوارع ، بجانب رفع الأشجار وأعمدة الإنارة لتسهيل الحركة المرورية .

وقام اللواء أشرف عطية بالإطمئنان على انتظام عمل الأقسام الطبية بمستشفى وعيادات التأمين الصحي ، وخاصة الغسيل الكلوى و حضانات الأطفال المبتسرين والطوارئ وبنك الدم والأشعة المقطعية ، مع توافر أمصال العقارب والثعابين والأكسجين المسال ومياه الشرب والكهرباء في ظل تشغيل مولدات الإحتياطى " الديزل " بجميع المستشفيات ومحطات رفع الصرف الصحى .

وتفقد أشرف عطية محطة رافع العقاد لمتابعة تشغيلها بكامل طاقتها ، موضحاً بأنه تم إعادة تشغيل التيار الكهربائى ومحطات مياه الشرب تدريجياً والتي تم إيقافها أثناء موجة الطقس السيء للحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين من أي أضرار .

وكشف محافظ أسوان بأنه جاري العمل على إعادة التيار الكهربائي تدريجياً بعد خروج عدد من محطات التغذية الكهربائية من الخدمة ، لافتاً إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بإشراف من اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة تتابع أولاً بأول أعمال شفط وكسح المياه من الشوارع والمناطق السكنية مع رفع الأشجار التي سقطت بسبب قوة الرياح، علاوة على إصلاح أعمدة الإنارة والهوائيات الكهربائية ، وهو الذى يتوازى مع توفير كميات من الأمصال بالمستشفيات والوحدات الصحية للتعامل مع أى حالات مصابة بلدغات العقارب والثعابين.

كما شهدت مدينة أسوان تعرض 5 منازل لحدوث انهيارات وتصدعات جزئية في حصيلة أولية بسبب سوء حالة الطقس وهطول الأمطار الغزيرة التي صاحبها تساقط الثلوج، وكانت قد استقبلت غرفة عمليات محافظة أسوان بلاغات متعددة من المواطنين بسقوط 3 منازل في منطقة عزبة المرشح، في كيما بمدينة أسوان، بالإضافة إلى منزلين في وسط مدينة أسوان، وتبين أن هذه المنازل مبنية من الطوب اللبن.

واستقبل مستشفى أسوان الجامعى، حالتي إغماء، نتيجة تعرض المنازل لبعض التصدعات والانهيارات الجزئية، وشهدت بعض مناطق مدينة أسوان انقطاع في التيار الكهربائي بعد سقوط الأمطار والثلوج، ولم تشهد مدينة أسوان منذ سنوات طويلة تساقط الثلوج على المدينة وأماكن متعددة في مدينة أسوان، بالإضافة إلى عاصفة ترابية وتساقط الأمطار بغزارة والتي غطت شوارع المدينة، وشهدت أسوان تساقط الثلوج لمدة تجاوزت 20 دقيقة، وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من تغيرات الطقس في محافظة أسوان والأقصر وجنوب البحر الأحمر مع رفع حالة الطوارئ بتلك المحافظات.