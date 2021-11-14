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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الوباء يعود .. انتشار إنفلونزا الطيور بالمدن البريطانية

إنفلونزا الطيور
إنفلونزا الطيور

أدى تفشي إنفلونزا الطيور إلى الإعلان عن مناطق لمكافحة الأمراض في عدة مدن في المملكة المتحدة.

ووفقاً لصحيفة "ديلي ستار"،  وتضررت بعض البلدات  وهم  بريستون وساوث ريبل وويري وفيلد ، بعد تأكيد تفشي المرض في المنطقة ، ويأتي بعد اندلاع آخر في وارويكشاير في وقت سابق من هذا الأسبوع.

تم تأكيد حالات الإصابة بأنفلونزا الطيور (إنفلونزا الطيور) في مزرعة في سالويك ، التي تقع على حافة بريستون.

رداً على ذلك ، قالت وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية إن جميع الطيور في المزرعة المصابة سيتم إعدامها ، وفقًا لتقارير لانكشاير لايف.

بالإضافة إلى ذلك ، سيتم تنفيذ منطقة مؤقتة لمكافحة الأمراض ، تغطي أجزاء كبيرة من مناطق Wyre و Fylde و Preston و South Ribble.

تم تأكيد حالات الإصابة بأنفلونزا الطيور يوم الجمعة بعد استدعاء الأطباء البيطريين إلى المزرعة.

 

من المتوقع أن تؤثر هذه الإجراءات على جميع المزارع والشركات داخل المنطقة المحددة حيث يتم الاحتفاظ بالدواجن أو الطيور الأسيرة الأخرى.

الوباء انفلونزا الطيور البريطانية المملكة المتحدة منوعات

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