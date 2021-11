11/14/2021 2:21:07 AM

الأحد 14/نوفمبر/2021 - 02:21 ص 11/14/2021 2:21:07 AM

يكثر البحث الآن عن مواقيت الصلاة اليوم الأحد بالقاهرة والمحافظات، وهو الأمر الذي يتم يوميا في حياة المسلم كي يعرف مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات كل حسب مكانه وموقعه ليؤدي الصلاة المفروضة في وقتها الصحيح.

ونرصد في هذا التقرير مواقيت الصلاة اليوم الأحد في القاهرة والمحافظات:

مواقيت الصلاة في القاهرة

صلاة الفجْر 4:50 AM

الشروق 6:19 AM

صلاة الظُّهْر 11:39 AM

صلاة العَصر 2:39 PM

صلاة المَغرب 4:59 PM

صلاة العِشاء 6:20 PM

مواقيت الصلاة في الأسكندرية

صلاة الفجْر 4:56 AM

الشروق 6:27 AM

صلاة الظُّهْر 11:45 AM

صلاة العَصر 2:42 PM

صلاة المَغرب 5:03 PM

صلاة العِشاء 6:24 PM

مواقيت الصلاة في اسيوط

صلاة الفجْر 4:49 AM

الشروق 6:16 AM

صلاة الظُّهْر 11:41 AM

صلاة العَصر 2:44 PM

صلاة المَغرب 5:06 PM

صلاة العِشاء 6:24 PM

مواقيت الصلاة في أسوان

صلاة الفجْر 5:14 AM

الشروق 6:39 AM

صلاة الظُّهْر 12:09 PM

صلاة العَصر 3:17 PM

صلاة المَغرب 5:39 PM

صلاة العِشاء 6:55 PM

مواقيت الصلاة في دمياط

صلاة الفجْر 4:49 AM

الشروق 6:19 AM

صلاة الظُّهْر 11:37 AM

صلاة العَصر 2:34 PM

صلاة المَغرب 4:55 PM

صلاة العِشاء 6:16 PM



مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

صلاة الفجْر 4:36 AM

الشروق 6:03 AM

صلاة الظُّهْر 11:27 AM

صلاة العَصر 2:30 PM

صلاة المَغرب 4:51 PM

صلاة العِشاء 6:09 PM



مواقيت الصلاة في الغردقة

صلاة الفجْر 4:37 AM

الشروق 6:04 AM

صلاة الظُّهْر 11:29 AM

صلاة العَصر 2:33 PM

صلاة المَغرب 4:54 PM

صلاة العِشاء 6:12 PM

مواقيت الصلاة في مرسى مطروح



صلاة الفجْر 5:07 AM

الشروق 6:38 AM

صلاة الظُّهْر 11:55 AM

صلاة العَصر 2:52 PM

صلاة المَغرب 5:13 PM

صلاة العِشاء 6:34 PM



مواقيت الصلاة في كفر الشيخ

صلاة الفجْر 4:52 AM

الشروق 6:22 AM

صلاة الظُّهْر 11:41 AM

صلاة العَصر 2:38 PM

صلاة المَغرب 4:59 PM

صلاة العِشاء 6:20 PM