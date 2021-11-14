عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خلال 24 ساعة.. ضبط 8844 شخصا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات

الكمامة
الكمامة

واصلت اجهزة وزارة الداخلية جهودها للحفاظ على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ، ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن ضبط (8844) شخصا لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية ، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (8820) شخصا ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (24) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة و تحرير (916) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق و ضبط (268) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (1516) أرجيلة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة و جارى إستمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.

وذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية .

أجهزة وزارة الداخلية للإجراءات الإحترازية أجهزة الدولة فيروس كورونا نتشار الفيروس

موضوعات متعلقة

ضبط 8441 شخصا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية خلال 24 ساعة

ترشيحاتنا

وزير التنمية المحلية: متابعة تطورات الوضع بالمحافظات على مدار الساعة لسرعة التعامل مع أي أحداث طارئة

بعد تغيبه عن لقاء أنجولا.. وائل جمعة يعلن عبر "صدى البلد" سلبية مسحة كورونا

كارتيرون يجتمع برئيس الزمالك اليوم لحسم ملفات فريق الكرة

سيف الإسلام القذافي يقدم أوراق ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية في ليبيا

مبروك عطية: زكريا بطرس حقق جزء من غرضه وهو إثارة الفتن في المجتمع

وفقا للقانون.. الإعدام عقوبة عصابة التجمع الخامس في جريمة البلطجة والقتل العمد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعليم : منع دخول المعلمين غير المطعمين بلقاح كورونا لمقار العمل ابتداء من غد

سعر الذهب اليوم الأحد 14- 11- 2021

ألف جنيه للجرام.. شعبة الذهب تفجر مفاجأة بشأن ارتفاع سعر الذهب.. فيديو

زوجتي ممتنعة عن معاشرتي منذ وفاة والدها؟ مبروك عطية يرد

بسبب سوء الأحوال الجوية.. استمرار إغلاق 3 طرق في البحر الأحمر والصعيد

ما تنزلوش الشتوي.. تعرف على مواعيد بدء فصل الشتاء

ألقوا جثته أمام منزله.. تفاصيل مقتل تامر الحداد

الأسباب الحقيقة وراء انتشار العقارب بأسوان وهل سيستمر ظهورها |الزراعة تجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحب يصنع المعجزات.. هكذا ضحت أميرة يابانية بالأُبَّهة والقصور من أجل حبيبها

بعد تأدية الصلاة.. شاهد.. لص يسرق صندوق التبرعات ويهرب به|فيديو

تغذية الطفل في مرحلة التسنين

النملية.. دولاب وثلاجة فى وقت واحد وتحولت لقطعة ديكور عصرية|نوستالجيا

فيديو

فيديوجراف.. سقط بالسكان.. تفاصيل انهيارعقار روض الفرج

مرضه وخلافه مع الزعيم .. ما لا تعرفه عن محمود عبد العزيز

فيديو جراف | هل يستطيع الجن سرقتك؟ عالم أزهري يجيب

مش هنكد عليها.. رد فعل شيرين رضا عن زواج ابنتها نور

المزيد

ساحة رأي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب:بعد الإطلاع.. احذروا عقاب البلطجة والتنمر

سمير غريب يكتب : قضايا سوق الفن التشكيلي

داليا السبع تكتب: أفول الثقافة التقليدية في ظل المعلوماتية الرقمية

عبد المعطى أحمد يكتب : "إقبال" بين طه حسين وعبد الوهاب عزام

د. غادة جابر تكتب: مقياس القوة الأمريكية بعد صعود الصين

علاء الشال يكتب: وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

لعبة الدومينو والأزمة العالمية

نجاة عبد الرحمن

طرف خفى "6"

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي "11"

محمود دياب

نظرة حانية لوجه الله

نادية صبره

السيناريو الأخطر في العراق

مني أحمد

قاهر المستحيل

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ