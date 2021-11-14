محافظ المنوفية يلتقى والد عامل محارة لقى مصرعه أثناء تأدية عمله

التقى اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام والد المواطن عماد جاب الله " عامل المحارة "والذي لقي مصرعه الأسبوع الماضي إثر سقوطه من الطابق الخامس أثناء تأدية عمله ، حيث قدم المحافظ واجب العزاء لوالد " عماد " داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته .

وقرر محافظ المنوفية صرف مساعدة مالية عاجلة لوالد المواطن عماد جاب الله ، مشيرا إلى أن باب مكتبه دائماً مفتوح طوال الوقت لتقديم كافة أوجه الدعم للمستحقين من أبناء المحافظة ، يذكر أن " عماد جاب الله " أعزب ومقيم بعزبة السنطاوي بالحي القبلي بشبين الكوم ويبلغ من العمر 26 عاماً ويعول والديه المسنين في تحمل أعباء المعيشة ، وقد لقي مصرعه يوم الاثنين الماضي بعدما اختل توازنه من أعلى السقالة أثناء دهانه واجهة مبنى مجمع المصالح .

كما التقى محافظ المنوفية بإحدى الحالات الإنسانية من ناحية شما بمركز أشمون تعانى أورام سرطانية وليس لديها مصدر ثابت للدخل ، وعلى الفور قرر المحافظ صرف إعانة مالية تعينها على ظروفها المعيشية والصحية ، مؤكداً حرصه الدائم على التواصل المستمر والفعال مع أبناء وأهالي المنوفية للتعرف على مشاكلهم والإسهام في إيجاد الحلول المناسبة لها تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية .