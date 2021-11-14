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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ المنوفية يلتقى والد عامل محارة لقى مصرعه أثناء تأدية عمله

صدى البلد

التقى اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية  بمكتبه بالديوان العام والد المواطن عماد جاب الله " عامل المحارة "والذي لقي مصرعه الأسبوع الماضي إثر سقوطه من الطابق الخامس أثناء تأدية عمله ، حيث قدم المحافظ واجب العزاء لوالد " عماد " داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته  .

وقرر محافظ المنوفية صرف مساعدة مالية عاجلة لوالد المواطن عماد جاب الله ، مشيرا إلى أن باب مكتبه دائماً مفتوح طوال الوقت لتقديم كافة أوجه الدعم للمستحقين من أبناء المحافظة ،  يذكر أن " عماد جاب الله " أعزب ومقيم بعزبة السنطاوي بالحي القبلي بشبين الكوم ويبلغ من العمر 26 عاماً ويعول والديه المسنين في تحمل أعباء المعيشة ، وقد لقي مصرعه يوم الاثنين الماضي بعدما اختل توازنه من أعلى السقالة أثناء دهانه واجهة مبنى مجمع المصالح .

كما التقى محافظ المنوفية بإحدى الحالات الإنسانية من ناحية شما بمركز أشمون تعانى أورام سرطانية وليس لديها مصدر ثابت للدخل ، وعلى الفور قرر المحافظ صرف إعانة مالية تعينها على ظروفها المعيشية والصحية ، مؤكداً حرصه  الدائم على التواصل المستمر والفعال مع أبناء وأهالي المنوفية للتعرف على مشاكلهم والإسهام في إيجاد الحلول المناسبة لها تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية .

اخبار المحافظات محافظة المنوفية المنوفية لفتة إنسانية مساعدة مالية

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