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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

أميرة العادلي: التنسيقية توسعت فى إطلاق المنصات الإلكترونية للتواصل مع جميع الفئات

النائبة اميرة العادلي
النائبة اميرة العادلي عضو مجلس النواب

أعلنت النائبة أميرة العادلى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن انطلاق تليفزيون تنسيقية شباب الأحزاب، وقالت: "بدأنا بإمكانيات محدودة ويوم بعد يوم تم تطوير الأدوات".

وأضافت أميرة العادلى، خلال كلمة لها فى مؤتمر إعلان استراتيجية عمل التنسيقية 2022، أنه مع اتساع أنشطة التنسيقية تم تأسيس المركز الإعلامى الذى بدأ بـ 15 عضوا وزاد العدد لـ 48 عضوا، متابعة: "أصبح لدينا هوية بصرية يمكن تمييزها، التنسيقية توسعت فى إطلاق المنصات الإلكترونية حتى نتواصل مع جميع الفئات".

واستطردت: "كان ولا يزال العمل الدؤوب وإنكار الذات هو شعارنا داخل المركز الإعلامى للتنسيقية، البيان الأول للتنسيقية ذكرنا أن هدفنا نشر الوعى وتنمية الحياة السياسية".

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تنسيقية تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين مجلس النواب مؤتمر إعلان

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