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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نعيمة الصغير..تعرف على قصة صاحبة أتخن صوت فى السينما أحبه البسطاء

نعيمة الصغير .. مطربة غيرت الأقدار مصيرها لتتحول إلى "الكتعة".. نوستالجيا

نعيمة الصغير
نعيمة الصغير

قدمت الإعلامية نجوى إبراهيم، الفنانة" نعيمة الصغير " فى إحدى حلقات برنامجها "مية المية" الذى كان يذاع على القناة الثانية.


وذكرت نجوى إبراهيم فى بداية الحلقة أن الفنانة القديرة "نعيمة الصغير " كانت مطربة ثم تركت الطرب واتجهت للتمثيل .


وقالت الفنانة نعيمة الصغير إن اسمها الحقيقى هو نعيمة عبد المجيد عبد الجواد وداعبت الجمهور قائلة:" اوعوا حد ياخد الاسم يعملى محضر ولا حاجة" .


و أضافت الفنانة نعيمة الصغير أن اسم الصغير نسب اليها بعدما تزوجت من شخص يدعى محمد الصغير .


وذكرت أنها كانت تعمل مونولوجست و كانت تقدم مونولوجات قديما.

 

وروت الفنانة نعيمة جزءا من مونولوج لها قائلة :"مش طايقة سيرة الحب و كرهته زى الحرب ،ح ب،  ى ت ك كلمة دارجة غيرها متلاقيش ،كل يوم اسمعها من آلاف من اللى يسوى و اللى ميساويش" .

و فى نهاية اللقاء قامت الفنانة القديرة نعيمة الصغير بأداء آخر أغنية لها تسمى" طب وأنا مالى " .

نجوى ابراهيم مونولوج الفنانة نعيمة الصغير القناة الثانية نعيمة الصغير

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