نعيمة الصغير .. مطربة غيرت الأقدار مصيرها لتتحول إلى "الكتعة".. نوستالجيا

نعيمة الصغير..تعرف على قصة صاحبة أتخن صوت فى السينما أحبه البسطاء

قدمت الإعلامية نجوى إبراهيم، الفنانة" نعيمة الصغير " فى إحدى حلقات برنامجها "مية المية" الذى كان يذاع على القناة الثانية.



وذكرت نجوى إبراهيم فى بداية الحلقة أن الفنانة القديرة "نعيمة الصغير " كانت مطربة ثم تركت الطرب واتجهت للتمثيل .



وقالت الفنانة نعيمة الصغير إن اسمها الحقيقى هو نعيمة عبد المجيد عبد الجواد وداعبت الجمهور قائلة:" اوعوا حد ياخد الاسم يعملى محضر ولا حاجة" .



و أضافت الفنانة نعيمة الصغير أن اسم الصغير نسب اليها بعدما تزوجت من شخص يدعى محمد الصغير .



وذكرت أنها كانت تعمل مونولوجست و كانت تقدم مونولوجات قديما.

وروت الفنانة نعيمة جزءا من مونولوج لها قائلة :"مش طايقة سيرة الحب و كرهته زى الحرب ،ح ب، ى ت ك كلمة دارجة غيرها متلاقيش ،كل يوم اسمعها من آلاف من اللى يسوى و اللى ميساويش" .

و فى نهاية اللقاء قامت الفنانة القديرة نعيمة الصغير بأداء آخر أغنية لها تسمى" طب وأنا مالى " .