رجل ضعيف ومهزوم ويائس.. رحلة آبي أحمد من زعيم إلى مجرم حرب

لم تخسر قوات رئيس الوزراء الإثيوبي "المأزوم" آبي أحمد، بشكل كامل أمام تحالف القوات المعارضة الذي تقوده جبهة تحرير شعب تيجراي، على الرغم من أن الصراع يبدو أنه يخرج عن نطاق السيطرة مع حشد الميليشيات والجماعات الانفصالية وتوحيد قواها ضد حزب الحكومة، وفق ما ذكرت صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية.

قالت الواشنطن بوست، إنه حتى لو نجح المقاتلون الموالون لآبي أحمد في تحقيق انتصار عسكري على جبهة تحرير تيجراي الشعبية، إلا إن آبي فقد إلى الأبد صورة المنقذ وصانع السلام، فالزعيم الشاب الذي كان يتم مقارنته بنيلسون مانديلا وباراك أوباما، يتم الآن مقارنته بمجرمي الحرب.

في غضون أيام من بدء عملية عسكرية للقضاء على جبهة تحرير تيجراي وإزالتها من السلطة في نوفمبر الماضي ، كان آبي يخسر بالفعل حرب العلاقات العامة، ويخسر صورته.

لقد رفعت استراتيجية رئيس الوزراء المتمثلة في فرض تعتيم على الاتصالات والإعلام في تيجراي، الأعلام الحمراء للمجتمع الدولي ، ومع تسرب المعلومات من تيجراي ، تم تأكيد أسوأ الشكوك.

وأكدت منظمة العفو الدولية أنباء وقوع مذابح واغتصاب جماعي بعد أيام من بدء النزاع واستمر توثيقها في الأشهر التي انقضت منذ بدء القتال.

ارتكبت هذه الفظائع من قبل كل من القوات الإثيوبية وجنود إريتريا، وأدى ذلك إلى تقويض الثقة في قيادته من خلال إنكاره في البداية وجود القوات الإريترية قبل الاعتراف بأن القوات الأجنبية كانت تقاتل معه في تيجراي.

وأصبح إعلان النصر الذي أصدره آبي أحمد في نوفمبر 2020 ، والذي صدر بعد أسابيع فقط من بدء النزاع ، مثيرًا للضحك حيث استعاد ظهور جبهة تحرير تيجراي هذا الصيف وشنها هجومًا في مناطق أخرى من البلاد، التأكيد على هزائم الرجل.

وفي هذه المرحلة، حيث يدور الحديث عن استعدادٍ من قوات المعارضة للهجوم على العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وطرد آبي من الحكم، وهو ما تجلى في رد الفعل المذعور من قبل آبي أحمد حين أعلن دعوته للمواطنين إلى حمل السلاح و "دفن التيجراي الإرهابيين"، يرى المحللون أن هذه الخطوة منه يائسة وخطيرة، حتى أن شركة فيسبوك أزالت منشور رئيس الوزراء باعتباره تحريضًا على العنف.

استغرق آبي أحمد أقل من عامين للفوز بجائزة نوبل للسلام، بينما استغرق وقتًا أقل لينتقل إلى خانة الزعيم المحاصر والمنبوذ دوليًا.

أكدت الواشنطن بوست، أن قيام آبي بإساءة إدارة كل من الصراع العسكري والعلاقات العامة ضد جبهة التحرير الشعبية لتحرير تيجراي هو أمر مثير للدهشة بالنسبة للرجل الذي بنى حياته المهنية باستخدام الأسلحة والمعلومات، فآبي بدأ حياته كرجل عسكري ، بعد أن قاتل عندما كان مراهقًا في التمرد الذي أطاح بالنظام العسكري الشيوعي في عام 1991.

ومن هناك شق طريقه في رتب الجيش الإثيوبي، ويقال إنه لعب دورا في تأسيس وكالة شبكة معلومات أمنية لإثيوبيا، وكانت مكلفة بالتجسس على المعارضين والصحفيين.

ألقى آبي أحمد باللوم في مشاكل البلاد على جبهة تحرير تيجراي وعلى أهالي تيجراي بشكل عام ، ما أدى إلى عمليات تطهير بحق الأقلية العرقية التي كانت تشغل معظم المناصب السياسية والعسكرية العليا في البلاد.

ختمت الصحيفة بالقول إن الزعيم الإثيوبي، اكتسب مظهر الزعيم الضعيف، ومجرم الحرب الذي شرد الآلاف، لأنه بعد مرور عام على الحرب، تهدد هذه الحرب التي شنها آبي أحمدـ بقاءه السياسي نفسه وبقاء إثيوبيا كدولة.

