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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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محاولات الفرصة الأخيرة لإنقاذ إثيوبيا من التفكك بعد إشعال آبي أحمد حربًا أهلية مدمرة.. مبعوثون أجانب من دول عدة يقومون بجولات تفاوضية لإنهاء القتال

آبي أحمد
آبي أحمد

*الحكومة تهون من شأن المتمردين: يبالغون إلى حد كبير في مكاسبهم

*المبعوث الأمريكي  يعود إلى أديس أبابا لحث الأطراف على وقف الحرب

* الأمم المتحدة تحشد الدعم لمبادرة أوباسانجو لإنهاء الصراع 

* الأمين العام للأمم المتحدة يدعو لإنهاء الأعمال العدائية على الفور دون شروط

                                 

تتسارع الجهود الدولية من خلال مبعوثين أجانب لإنهاء الحرب الأهلية المستمرة منذ عام في إثيوبيا، على أمل أن تؤدي حملة دبلوماسية يقودها الاتحاد الأفريقي إلى وقف الأعمال العدائية قبل هجوم فصائل المعارضة على العاصمة أديس أبابا، وفق ماذكر تقرير لشبكة  آر إف آي الفرنسية.

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن جيفري فيلتمان، المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي ، عاد إلى إثيوبيا لعقد اجتماع مع نظيره في الاتحاد الأفريقي ، الرئيس النيجيري السابق أولوسيجون أوباسانجو.

ذكر المتحدث نيد برايس للصحفيين "نعتقد أن هناك فرصة ضئيلة لفتح باب العمل مع (أوباسانجو)".

في الأسبوع الماضي، التقى فيلتمان كبار المسؤولين الإثيوبيين قبل أن يسافر إلى كينيا لمقابلة الرئيس أوهورو كينياتا ، الذي شارك عن كثب في جهود الوساطة الإقليمية.

 

وقال برايس "لقد تعاملنا مع جبهة تحرير شعب تيجراي أيضا"، مضيفًا بــ"أننا نتعامل مع الاطراف لمحاولة وضعهم على طريق وقف الاعمال العدائية".

حشد الدعم لمبادرة أوباسانجو

كما حاولت الأمم المتحدة حشد الدعم لمبادرة أوباسانجو لإنهاء الصراع الذي أودى بحياة الآلاف وتشريد مليونين وأوقع فظائع ومجاعة للمدنيين.

دعا منسق الإغاثة الطارئة في الأمم المتحدة مارتن جريفيث اليوم الثلاثاء إلى السلام بعد زيارة في نهاية الأسبوع إلى ميكيلي ، عاصمة تيجراي الإقليمية ، حيث التقى بقادة جبهة تحرير تيجراي.

وقال "أناشد جميع الأطراف أن تستجيب لنداء الأمين العام للأمم المتحدة لإنهاء الأعمال العدائية على الفور دون شروط مسبقة ، وأكرر دعم (الأمم المتحدة) الكامل" لجهود أوباسانجو.

وعبر أوباسانجو عن تفاؤله بإحراز تقدم في المستقبل القريب.

وذكر "كل هؤلاء القادة هنا في أديس أبابا وفي الشمال متفقون بشكل فردي على أن الخلافات التي تعارضهم سياسية وتتطلب حلا سياسيا من خلال الحوار، بالتالي ، هذا يشكل فرصة سانحة يمكننا جماعيا الاستفادة منها.".

منظمة هيومان رايتس ووتش

وحثت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الانسان الاتحاد الافريقي والامم المتحدة على "تجاوز المناقشات والعمل على تجنب المزيد من الفظائع في اثيوبيا".

وقال كينيث روث ، المدير التنفيذي لمنظمة هيومن رايتس ووتش: "من الأهمية بمكان أن يعمل القادة الأفارقة وأعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة معًا لاتخاذ إجراءات فورية لتجنب المزيد من الفظائع - وإلا فسيكونون قد خذلوا الشعب الإثيوبي".

يأتي ذلك بينما وعد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بتحقيق نصر سريع، حينما أرسل قواته إلى تيجري في نوفمبر 2020 للإطاحة بجبهة تحرير تيجراي ، الحزب الإقليمي الحاكم السابق الذي هيمن على السياسة  قبل تولي آبي السلطة في 2018.

انتصارات المعارضة

وحققت جبهة التحرير الشعبية لتحرير أورومو وحلفاؤها ، جيش تحرير أورومو ، عدة انتصارات في الأسابيع الأخيرة ، حيث استولوا على بلدات على بعد 400 كيلومتر (250 ميلاً) من العاصمة ، وهددوا بالتقدم لتحرير أديس أبابا.

وتقول الحكومة إن المتمردين يبالغون إلى حد كبير في مكاسبهم لكنها أعلنت حالة الطوارئ على مستوى البلاد وأمرت العاصمة بالاستعداد للدفاع عن نفسها.

تتعرض معظم المنطقة المتضررة من النزاع لحظر الاتصالات ، كما أن وصول الصحفيين مقيد، مما يجعل من الصعب التحقق مما تدعيه الحكومة في ساحة المعركة.

ومع ذلك، حثت عدد من الدول مواطنيها على مغادرة إثيوبيا ، حيث أمرت السفارة الأمريكية بمغادرة الموظفين غير الأساسيين ، بينما علقت الأمم المتحدة المهام غير الضرورية إلى أديس أبابا.

صراع وحشي

ومنذ ما يقرب من عام، والصراع في إثيوبيا لم يتوقف، فهو صراع وحشي ومتصاعد يصاحبه عنف كارثي في مناطق عدة في ​​إثيوبيا، وهو ما يؤثر على حياة الملايين ويعرض الاستقرار في القرن الأفريقي للخطر.

بدأ شرارة الحرب الأهلية والقتال آبي أحمد في نوفمبر 2020 ، نتيجة نزاع بين حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد ومقاتلين في منطقة تيجراي الجبلية شمال البلاد، فلم يأخذ آبي وقتًا إلا ليعمل على جر البلاد إلى الحرب، ما أوقع آلاف الإثيوبيين قتلى في الصراع ، وليس هناك رقم موثق عن حجم المجازر التي جرت بحق الأبرياء.

بسبب حرب آبي، نزح مليونا شخص ، ويواجه أكثر من 400 ألف مجاعة كبيرة، ويحتاج ملايين آخرون إلى مساعدات غذائية طارئة.

الاغتصاب الجماعي والاستعباد الجنسي والتعذيب والإذلال

وأكدت (سي إن إن)، على إن قصص الاغتصاب والاغتصاب الجماعي والاستعباد الجنسي والتعذيب والإذلال، حقيقة لا يمكن إنكارها.

وفي وقتٍ سابق قالت براميلا باتن ، مسؤولة الأمم المتحدة العليا المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع،  "إن نساء وفتيات تيجراي تعرضن للاعتداء الجنسي بمستوى من القسوة يفوق التصور". 

ووفقًا لمنظمة العفو الدولية، تم تسجيل أكثر من 1000 حالة عنف جنسي في غضون ثلاثة أشهر فقط، ومع ذلك من المحتمل أن تكون هذه التقديرات مجرد تقييم أقل من الحقيقة بكثير.

وخلصت (سي إن إن) إلى إن المخاطر أكبر من أن يسمح باستمرارها ، ولهذا السبب يجب وقف وردع علميات القتل في إثيوبيا ووقف العنف والسماح على الفور بوصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة. 

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