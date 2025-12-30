إغلاق إصدار جديد لسندات التوريق بقيمة 2.5 مليار جنيه بمشاركة مؤسسات محلية ودولية

أُغلِق بنجاح الإصدار الثامن لسندات التوريق بقيمة إجمالية بلغت 2.5 مليار جنيه مصري، وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، ضمن برنامج التوريق الثاني المعتمد للمُصدر. ويعكس هذا الإصدار التطور المتنامي لأدوات التمويل غير المصرفي وقدرة السوق على استيعاب إصدارات كبرى بهياكل متنوعة.

وتم طرح الإصدار على ثلاث شرائح بآجال استحقاق وتصنيفات ائتمانية مختلفة، حيث بلغت قيمة الشريحة الأولى 1.3 مليار جنيه مصري بأجل استحقاق 25 شهرًا وتصنيف ائتماني AA+، بينما بلغت قيمة الشريحة الثانية 732 مليون جنيه مصري بأجل 37 شهرًا وتصنيف AA، في حين وصلت قيمة الشريحة الثالثة إلى 445 مليون جنيه مصري بأجل 49 شهرًا وتصنيف A-. وقد حصلت جميع الشرائح على تصنيفاتها الائتمانية من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين.

وشهد الإصدار مشاركة دولية بارزة من مؤسسة التمويل الدولية، في خطوة تعكس الثقة في جودة الأصول وهيكل الإصدار، وتسهم في تعزيز جاذبية سوق التوريق للمستثمرين. كما شاركت مجموعة من البنوك الكبرى في الاكتتاب، وسط إقبال ملحوظ من المستثمرين والمؤسسات المصرفية.

ويؤكد نجاح هذا الإصدار المكانة المتقدمة التي تحظى بها جلوبال كورب للخدمات المالية، باعتبارها أحد الكيانات الرائدة في تقديم حلول تمويلية متكاملة منذ تأسيسها عام 2015، بدعم من تحالف استثماري يضم مؤسسات محلية ودولية.