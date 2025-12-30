تكريم سائقي التوصيل المتميزين ضمن مبادرة لدعم بيئة العمل الآمنة

في إطار الاهتمام بتقدير جهود سائقي التوصيل ودورهم الحيوي في منظومة الخدمات اليومية، أُقيم حفل سنوي لتكريم المتميزين تحت عنوان «تكريم الأبطال 2025»، بمشاركة سائقي توصيل من مختلف محافظات الجمهورية.

وجاءت الفعالية بهدف الاعتراف بالجهود المبذولة، وتعزيز مفاهيم السلامة، وتحفيز الأداء المهني.

شهد الحفل تكريم 250 سائق توصيل من خلال مكافآت وهدايا متنوعة، شملت كوبونات شراء وهدايا عينية مقدمة من الجهات المشاركة في رعاية الحدث. كما تم توفير تأمين صحي وتأمين على الحياة لمدة ستة أشهر لصالح 800 سائق، إلى جانب تقديم أرصدة خدمية وخصومات بنسبة 10% على الدراجات الكهربائية، دعمًا لاستخدام وسائل نقل أكثر استدامة.

وتنوعت فئات التكريم لتشمل أفضل المؤدين، وأصحاب الأقدمية المتميزة، ومستخدمي الدراجات الكهربائية، بالإضافة إلى تكريم عدد من مندوبات التوصيل. كما خُصصت جوائز تقديرية لسائقين أظهروا التزامًا أخلاقيًا لافتًا، من خلال إعادة متعلقات مفقودة إلى أصحابها، فضلًا عن تكريم عدد من السائقين من ذوي الهمم تقديرًا لإصرارهم والتزامهم بالعمل.

وتأتي هذه المبادرة ضمن توجه عام يهدف إلى تحسين بيئة العمل، من خلال دعم السلامة المهنية، وتوفير مظلة من الرعاية الصحية، وتنفيذ برامج توعوية شملت القيادة الآمنة والإسعافات الأولية والفحوصات الطبية. ويعكس هذا النهج أهمية الاستثمار في العنصر البشري، وخلق بيئة عمل أكثر استقرارًا واستدامة في قطاع خدمات التوصيل.