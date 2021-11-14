أخبار الفن.. تفاصيل انتخابات غرفة صناعة السينما ..أول ظهور لـ مصطفى فهمى بعد انفصاله عن فاتن موسى

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها فى السطور التالية .

نشر الفنان أمير صلاح الدين صورة جديدة تجمعه بالفنان مصطفى فهمى من كواليس فيلم «السرب» فى أول ظهور له بعد أزمة انفصاله عن زوجته فاتن موسى .

وعلق أمير صلاح الدين على الصورة :" مع الأستاذ مصطفى فهمى .. فيلم السرب".

شغلت قصة انفصال الفنان مصطفى فهمي والإعلامية فاتن موسى، الوسط الفني خلال الفترة القليلة الماضية، واشتعلت الخلافات بين الطرفين عقب إعلان الانفصال، ونستعرض لكم القصة الكاملة لأزمة مصطفى فهمي وطليقته الإعلامية فاتن موسى من خلال التقرير التالي:

عادت جميلة الشاشة الفنانة هدى رمزي، بعد غياب دام لـ أكثر من 27 عاما، لمحركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها مؤخرا فى عقد قران ابن شقيقها، ونرصد فى السطور التالية أبرز المحطات في حياة هدى رمزى.

ولدت هدى رمزى في 10 نوفمبر 1958، في عائلة فنية؛ فهي ابنة المخرج والمنتج حسن رمزي، وشقيقة المنتج السينمائي محمد رمزي، وهي أيضًا عمة الفنان شريف رمزي.

يبحث الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن أعمال الفنانين والفنانات وتواريخ ميلادهم الحقيقية، حيث أن بعضهم يبدو أصغر من عمره الحقيقي مثل النجم عمرو دياب.



ولا يظهر أغلب الفنانين والفنانات بأعمارهم الحقيقية بسبب اهتمامهم بمظهرهم الخارجي والعناية الشديدة ببشرتهم وأناقتهم في اختيار ملابسهم كل تلك الأمور جعلتهم لا يظهرون بأعمارهم الحقيقية ويكونوا في سن أصغر.

ونرصد فى السطور التالية أعمار أبرز نجوم الفن ..

عادل إمام

يعتبر الفنان عادل إمام هو ملك الكوميديا في مصر والوطن العربى ، وقدم عدد كبير من المسلسلات والأفلام الكوميدية والتي وينتظر الجماهير أعماله الفنية بشغف ،يبلغ الفنان الكبير عادل إمام 81 عاما ،حيث إنه من مواليد 17 مايو 1940.

تستعد الفنانة أنغام لطرح أغنية جديدة تحمل أسم “هتشتاقوا” غدا “الاثنين” عبر قناتها باليوتيوب، حيث روجت أنغام للأغنية عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام قائلة:" هتشتاقوا .. قريبا".

وتتعاون أنغام فى الأغنية مع الشاعر عمرو يحيى والملحن مصطفى العسال، والموزع عمرو الخضري.



بدأت صباح اليوم انتخابات مجلس الإدارة لـ أعضاء غرفة صناعة السينما، حيث يتنافس 9 مرشحين بانتخابات مجلس الإدارة للدورة 2021 - 2025.

وتضمنت قوائم الترشح عن فئة المنشآت الكبيرة الفنانة والمنتجة إسعاد يونس، عن الشركة العربية للإنتاج والتوزيع، أما عن المنشآت المتوسطة المنتج وائل عبد الله عن شركة أوسكار، والمنتج هشام عبد الخالق عن شركة اتحاد الفنانين للسينما والفيديو.